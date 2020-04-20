وزير الصحة: “وسعنا عدد التحاليل .. والنتائج ولاو كيخرجو في وقت أقل”

هبة بريس – الرباط

أكد وزير الصحة، خالد ايت الطالب، أن الإجراءات والتدابير التي اتخذها المغرب منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالمغرب جنبتنا السيناريو الأسوء.

وشدد الوزير في كلمته بجلسة الاسئلة الشفوية المنعقدة في هذه الأثناء بمجلس النواب، على أن هذه الإجراءات المتخذة بتوجيهات من الملك محمد السادس، لقيت إشادة وتنويها كبيرين من قبل عدد من الدول.

وأضاف الوزير، أن هذه التدابير، صنفت المملكة في مراكز متقدمه ضمن مؤشر الصرامة، لافتا أن المغرب كان من الدول السباقة لغلق حدوده الجوية وإلغاء الفعاليات والتظاهرات وكذا فرض ارتداء الكمامات الواقية لتجنب تفشي الوباء.

وتابع الوزير، أن من ضمن التدابير الصحية المتخذة للسيطرة على الوباء، توسيع التحاليل المخبرية التي كانت محدودة في 3 مختبرات ، لافتا أن الإجراء مكن من مضاعفة عدد النحاليل وتقايص زمن نتائجها.