إسبانيا.. 399 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس – وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 399 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة بذلك تراجعا في معدل الوفيات اليومي لليوم الثاني على التوالي.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين، “بلغ إجمالي الوفيات 20852 بعد أن كانت عند مستوى 20453”.

هذا وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد أعلن مؤخرا عزمه تمديد نظام التأهب القصوى الساري منذ 14 مارس، حتى 9 مايو القادم، مع السماح للأطفال بالخروج من المنازل بدءا من 27 أبريل.