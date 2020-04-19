وزارة الصحة : اجراء 1264 تحليل مخبري سلبي خلال يوم واحد

هبة بريس – و م ع

أعلن وزير الصحة خالد أيت الطالب أنه تم، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، تسجيل 170 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (24 ساعة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالمملكة إلى 2855 حالة، من بينها 312 حالة مؤكدة بجهة الشمال.

وأوضح الوزير ، في تصريح صحفي، أنه تم تسجيل تماثل 13 حالة جديدة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين من المرض حتى الآن إلى 327 شخصا، فيما تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 141 حالة إلى حدود الساعة.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة رقم قياسي بعد تحليل مخبري سلبي 12 ألف و268 حالة أي 1264 خلال يوم واحد، مقارنة مع أمس السبت التي وصلت الحالات المستبعدة ل11 ألف وأربع حالات.

وسبق أن أعلنت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن حصيلة الحالات المؤكدة بفيروس كورونا بالجههة، حيث بلغت 312 حالة مؤكدة إلى غاية الساعة العاشرة صباحا من اليوم الأحد 19 أبريل 2020.

وتوزعت الحالات المؤكدة بمستشفيات الجهة، حيث تستقبل مستشفيات عمالة طنجة أصيلة 215 حالة من بينها إصابات من الفحص أنجرة، فيما سجل المستشفى الإقليمي لسانية الرمل بتطوان 57 حالة من بينها حالات بالمضيق الفنيدق.

فيما عرفت مستشفيات إقليم العرائش_القصر الكبير تسجيل 26 حالة مؤكدة، و13 حالة بالمستشفى الإقليمي للحسيمة، و حالة واحدة بمستشفى وزان.

أما فيما يخص عدد الوفيات استقر في 14 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 42، فيما تم استبعاد 2030 حالة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.