عصيد … يُفتي للمغاربة بإفطار رمضان !!

هبة بريس ـ عياش عبد الله

كلما استشعر احمد عصيد أفول “نجمه ” وهروب كاميرات الاعلام عنه ، حاول خلق ضجة لاثارة الانتباه ولا يمكن ان يحصل هذا المراد الا بارتدائه جبة الفقيه الديني والافتاء بافطار رمضان في كل مرة وحين .

المغاربة يعرفون جيدا عصيد ، فهو كائن يحاول جاهدا خلق جدل محسوم فيه دينا وقناعة ، ولا يمكن ان ينال عصيد ثقة المغاربة في كل خطاباته وخرجاته على اعتبار انه يفقتد للثقة بسبب دعوته المتكررة لعدم صيام رمضان وترك صلاة التراويح .

هذا “المخلوق” استغل الحديث المتطاير هنا وهناك حول خطورة الصيام تزامنا وانتشار فيروس كرونا ليدعو الى افطار الشهر الفضيل بمبرر ان الحلق اذا نشف يشكل خطرا على الانسان لأن الفيروس يذهب إلى الجهاز التنفسي بدل الهضمي، ولذلك يجب أن يبقى الحلق مبللا وشرب المواد السائلة السخونة كل ساعة وكل نصف ساعة”.

ولا يمكن اطلاقا ان يكون عصيد صادقا اوعلى علم بتفاصيل الموضوع بقدر ما يحاول تبني افكار يستطيع من خلالها خلق تعارض بين العلم والدين وتمرير افكار لادينية ترفض المرجعية الإسلامية جملة وتفصيلا، بل تعتبرها خرافة ودجل وشعوذة

وعصيد يعلم علم اليقين ان المغاربة ورمضان غاية في الارتباط حتى وان كانت “كورونا” امام بوابات المنازل ما يعني ان الاخير يغوص في موضوع محسوم فيه ويختلق فرصة الحديث بعدما تهاوى شخصه وأفل نجمه واصبح “نكرة” امام رجالات فرضتهم اللحظة وكان لهم باع في المواطنة والوطنية وسجلوا الانتصارات بدل الخوض في الغوغاء .

واذا كان عصيد يدعو لافطار رمضان خوفا منه على صحة المغاربة ، فالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، دعا امس السبت، إلى الاستعداد النفسي والبدني لصيام شهر رمضان، مشيرًا أن لا تأثير لكورونا على الصائمين.

وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي، إنه يتابع حالة العالم في ظل وباء كورونا، وبخاصة العالم الإسلامي الذي يستقبل شهر رمضان

وأضاف: “كثر اللغط حول صيام شهر رمضان في ظل كورونا باعتباره عذراً لعدم الصيام مُطلقاً بشبهة تأثير الصيام في المناعة المكتسبة”.

وبيّن الاتحاد في بيانه، أن “صيام شهر رمضان من أعظم أركان الإسلام، وأنه فريضة فردية بالنصوص القاطعة وإجماع الأمة إلا من كان معذوراً من مرض، أو سفر، أو كبر سن، أو حمل أو نحو ذلك”.

وتابع: “وباء كورونا ليس عذراً مشروعاً للإفطار إلا لمن أصيب به”.

واستدرك: “قد أثبتت دراسات علمية طبية من المسلمين وغير المسلمين بأن الصيام لا يقلل من المناعة المكتسبة، بل يجدد خلاياها ويفيدها”.

وأضاف الاتحاد أن على المسلمين إقامة صلاة التراويح في بيوتهم، في الدول التي تلتزم بإجراءات العزل الصحي وإغلاق المساجد.

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