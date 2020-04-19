عصيد … يُفتي للمغاربة بإفطار رمضان !!
هبة بريس ـ عياش عبد الله
كلما استشعر احمد عصيد أفول “نجمه ” وهروب كاميرات الاعلام عنه ، حاول خلق ضجة لاثارة الانتباه ولا يمكن ان يحصل هذا المراد الا بارتدائه جبة الفقيه الديني والافتاء بافطار رمضان في كل مرة وحين .
المغاربة يعرفون جيدا عصيد ، فهو كائن يحاول جاهدا خلق جدل محسوم فيه دينا وقناعة ، ولا يمكن ان ينال عصيد ثقة المغاربة في كل خطاباته وخرجاته على اعتبار انه يفقتد للثقة بسبب دعوته المتكررة لعدم صيام رمضان وترك صلاة التراويح .
هذا “المخلوق” استغل الحديث المتطاير هنا وهناك حول خطورة الصيام تزامنا وانتشار فيروس كرونا ليدعو الى افطار الشهر الفضيل بمبرر ان الحلق اذا نشف يشكل خطرا على الانسان لأن الفيروس يذهب إلى الجهاز التنفسي بدل الهضمي، ولذلك يجب أن يبقى الحلق مبللا وشرب المواد السائلة السخونة كل ساعة وكل نصف ساعة”.
ولا يمكن اطلاقا ان يكون عصيد صادقا اوعلى علم بتفاصيل الموضوع بقدر ما يحاول تبني افكار يستطيع من خلالها خلق تعارض بين العلم والدين وتمرير افكار لادينية ترفض المرجعية الإسلامية جملة وتفصيلا، بل تعتبرها خرافة ودجل وشعوذة
وعصيد يعلم علم اليقين ان المغاربة ورمضان غاية في الارتباط حتى وان كانت “كورونا” امام بوابات المنازل ما يعني ان الاخير يغوص في موضوع محسوم فيه ويختلق فرصة الحديث بعدما تهاوى شخصه وأفل نجمه واصبح “نكرة” امام رجالات فرضتهم اللحظة وكان لهم باع في المواطنة والوطنية وسجلوا الانتصارات بدل الخوض في الغوغاء .
واذا كان عصيد يدعو لافطار رمضان خوفا منه على صحة المغاربة ، فالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، دعا امس السبت، إلى الاستعداد النفسي والبدني لصيام شهر رمضان، مشيرًا أن لا تأثير لكورونا على الصائمين.
وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي، إنه يتابع حالة العالم في ظل وباء كورونا، وبخاصة العالم الإسلامي الذي يستقبل شهر رمضان
وأضاف: “كثر اللغط حول صيام شهر رمضان في ظل كورونا باعتباره عذراً لعدم الصيام مُطلقاً بشبهة تأثير الصيام في المناعة المكتسبة”.
وبيّن الاتحاد في بيانه، أن “صيام شهر رمضان من أعظم أركان الإسلام، وأنه فريضة فردية بالنصوص القاطعة وإجماع الأمة إلا من كان معذوراً من مرض، أو سفر، أو كبر سن، أو حمل أو نحو ذلك”.
وتابع: “وباء كورونا ليس عذراً مشروعاً للإفطار إلا لمن أصيب به”.
واستدرك: “قد أثبتت دراسات علمية طبية من المسلمين وغير المسلمين بأن الصيام لا يقلل من المناعة المكتسبة، بل يجدد خلاياها ويفيدها”.
وأضاف الاتحاد أن على المسلمين إقامة صلاة التراويح في بيوتهم، في الدول التي تلتزم بإجراءات العزل الصحي وإغلاق المساجد.
.
14 تعليقات
فقط ادراج مثل هذا الخبر هو مضيعة للوقت وإعطاء فرصة لاشهار هدا المخلوق الغريب
تبارك الله عليكم مقال في الصميم. هذا الجنس خاص الواحد ميجاوبوش و ما يعطيه قيمة…إلى مزبلة التاريخ
ka2in marid
إدا اراد أن يفطر هو شخصيا شهر رمضان فلا مانع لأنه هو في أمس الحاجة للإفطار لكونه تعود عمدا مخالفة المسلمين في صيام وقيام شهر رمضان .السؤال الدي أود طرحه عليه شخصيا ( هل تصوم رمضان من قبل ان تظهر كورونا ؟ المرجو ان يجيبني شخصيا هدا المرشد الديني الجديد )
اللهم طهر بلادنا و بلاد المسلمين من فيروس كوفيد و كل الفيروسات البشرية. حسبتا الله و نعم الوكيل.
على فكرة من هو صعيد. يجب التعريف به في المقال لأنني لم اسمع به من قبل ولا أعرفه .وشكرا
قال الله.” و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين” حسب كلام الله فإنه يخير المسلم بين الصيام و عدمه مقابل فدية طعام مسكين . يقول الفقهاء بأن الصوم يقوي المناعة يعني أن الصائمين لن يصابوا بكورونا في رمضان و لهذا سيثق المسلمون وسيخرجون و يتحدون الحجر الصحي لأن الصيام سيحميهم من كورونا . المشكل هو أنه إذا خرقوا المسلمون الحجر الصحي و إنتشر الوباء ماذا سيستنتجون هل سيتهمون الفقهاء بالكذب أما أن هذه الاحاديث غير صحيحة . نصيحة للفقهاء لا تتدخلوا في كل ما هو علمي لأنكم ستتسبون في انتشار الالحاد
سوف يعذب عذابا أليما قبل نهاية شهر رمضان ، لأن الصوم هو الأمر الوحيد لله . قلة الشيء و ما تفعل بصاحبها.
أعلم علم اليقين أن هذا المخلوق لا يفقه شيئا، لا في السياسة، ولا في الفلسلة ولا في الدين،
من اللأفضل تجاهله، فإننا نعطيه أكثر مما يستحق
(فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام اخر ) اسي عصير مكانك تشكر لست فقيها لكل فن رجال “قد أثبتت دراسات علمية طبية من المسلمين وغير المسلمين بأن الصيام لا يقلل من المناعة المكتسبة، بل يجدد خلاياها ويفيدها”.نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وجميع أهل الأرض ورمضان كريم
باسم الله الرحمان الرحيم
هدا سفيه لا هو طبيب و لا اختصاصي في التغدية و لا اختصاصي في الدين فقط حاقد على الاسلام لعنه الله
من الاحسن ان تخرس و افعل ما شأت
العاقل وسط الجاهلين جاهل.
اللهم طهر بلادنا من فيروس البشرية مزبلة التاريخ
عاملك الله القوي العزيز الجبار بعدله وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا عصيد اسم على مسمى كلامك كالعصيدة