فيروس كورونا…النقل السري يجر شخصين إلى التوقيف بتاونات

هبة بريس – خالد لعروسي

اوقفت عناصر المركز الترابي للدرك بالورتزاغ سرية قرية با محمد بإقليم تاونات، اليوم السبت 18 ابريل الجاري ، شخصين يبلغان من العمر 43 و 31 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في نقل أشخاص دون توفرهما على رخصة التنقل الاستثنائية وخرق الطوارئ الصحية.

وبحسب مصادر ” هبة بريس ” فقد جرى توقيف المشتبه فيهما من قبل مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، على الساعة الرابعة صباحا بنقطة المراقبة الثابتة بمدخل مركز جماعة الورتزاغ. مضيفة ، بان المشتبه فيهما كانا يمتهنان النقل السري، وينقلان أشخاص سرا من مدينة طنجة في اتجاه مسقط رأسهما بكل من دوار الفريشة وعين باردة، بواسطة سيارتين خفيفتين إحداهما كانت تقل 5 أشخاص فيما الأخرى كانت تقل 6 أشخاص .

وأفادت المصادر ذاتها، أن توقيف المعنيين بالأمر ، جاء بعد خرقهما للطوارئ الصحية عبر نقلهما لأشخاص في ظروف تمس بالسلامة الصحية للمواطنين في ظل انتشار فيروس “كورونا” المستجد، و لعدم توفرهما على شهادة التنقل الاستثنائية بين المدن، التي أقرتها السلطات العمومية

هذا، وتم وضع الموقوفان رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة بابتدائية تاونات قصد متابعتهما بالمنسوب إليهما، فيما تم اقتياد السيارتين إلى المحجز الجماعي بالورتزاغ.