تأجيل نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية حتى إشعار آخر

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس –

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، اليوم السبت، عن تأجيل الدور النهائي لبطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية حتى إشعار آخر.

وقال بيان للكاف، إنه “بعد قرار تأجيل نصف نهائي المسابقتين الإفريقيتين للأندية، بسبب الطبيعة المتطورة لفيروس كوفيد-19، تقرر اليوم تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا ونهائي كاس الكونفدرالية حتى إشعار آخر”.

وكان مقررا إقامة نهائي دوري الأبطال في الكاميرون يوم 29 مايو المقبل، كما كان مقررا إقامة نهائي كأس الكونفدرالية يوم 24 من نفس الشهر في المغرب.

وجاءت قرارات التأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا في إفريقيا وغلق حركة الطيران بين أغلب دول القارة.

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