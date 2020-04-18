إلى غاية 29 أبريل الجاري .. الجزائر تمدد الحجر الصحي

هبة بريس – وكالات

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، تمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد إلى 29 أبريل، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الحكومة قرارا بتمديد إجراءات الحجر الصحي، وبقية التدابير الاستثنائية والاحترازية 10 أيام أخرى لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: “تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها عشرة أيام إلى يوم 29 أبريل 2020”.

وأشار المكتب في البيان، إلى أن الإجراءات تتضمن تعليق الرحلات الجوية والنقل العام وإغلاق الجامعات والمدارس والمطاعم والمقاهي.