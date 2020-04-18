تارودانت : قربلة على خليفة قائد نعت لاعب منتخب وطني ب ” الحمار”

منذ 12 ساعة
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

إستنكر فاعلون مدنيون بمدينة تارودانت ومعهم رواد التواصل الاجتماعي، ما تعرض له اللاعب السابق للمنتخب الوطني للشبان في فترة الثمانينات ” الجيلالي عمران” بعد أن وصفه خليفة قائد بوصف ” قدحي” .

وقالت مصادر ل ” هبة بريس” ان اللاعب السابق الذي تعرض للاهانة من طرف الخليفة كان على عتبة منزله الكائن بحي المعديات بتارودانت على الساعة الخامسة والربع مساء يوم الخميس 16 أبريل الجاري ، قبل ان يتفاجأ ب ” الخليفة ” يصفه بعبارة (دخل الحمار لدارك) ، وعلى إثر هذا التهجم اللفضي على مواطن معروف ومعزول وغير منتهك لأي حق، تدخل إبنه لخلاص والده من قبضة الخليفة ومساعديه وفي نفس الوقت الذي كان الخليفة يشن هجومه على رب الأسرة تدخلت زوجته وأغمي عليها في حينه ولم يقم الخليفة بأي تدخل لإنقاذ الزوجة المغمى عليها ولم يهتم بالأمر ولو بالإتصال بسيارة الإسعاف بل تجاهل الأسرة، وتوغل داخل الحي وهذا التصرف، اعتبره فاعلون بالمدينة ، أنه مخالف للمسؤولية وللقانون الجنائي وذلك بعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر ولولا تدخل أحد المواطنين الذي أستقل عبر سيارته الخاصة الزوجة إلى المستشفى الإقليمي بتارودانت لكانت في خطر بسبب التهور المفرط من طرف خليفة قائد وبعد وصولها للمستشفى تلقت العناية الكاملة من طرف الأطر التمريضية وخصوصا منها العسكرية التي أبانت عن حنكتها وكذا عن الطريقة الإنسانية والأخلاقية للتعامل مع المريض، بعد إجراء فحص الزوجة وإجراء تحاليل مخبرية وأعطيت لها الأدوية المناسبة لحالتها الصحية .

وطالب فايسبوكيون، برد الاعتبار للمعتدى عليه، الذي يعد من الاسماء المعروفة بالمدينة بعد أن أعطى الكثير للرياضة الرودانية سنوات الثمانينات والتسعينات ومازال يعطي لحد الساعة مع قدماء اتحاد تارودانت ويصفه محبوه بالجوهرة الرودانية الذي يداعب الكرة برجله اليسرى والآن عوض تكريمه يتم نعته بأبشع النعوت .

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‫14 تعليقات

  1. ملآ السنابل تنحني تواضعا/والفارغات منهن شوامخ.حلل وناقش

  2. الله يرحمك المايسترو ضامي في التواضع ثلاثون سنة مع المنتخب الوطني هاد زريميق معامن كان يلعب باش يحسب راسو فوق القانون

  3. اللاعب ديال بالصح واللي لاعب ماتش خايب حالا هو الخليفة ، اللي كيتقاتل وكيغامربصحتومن أجل هذا الشخص وغيره، أي من أجل الوطن٠وماعرفتش أش من علاقة ما بين تاريخ هدا الشخص والتصرف اللامسؤول ديالو . و قيلا حيث لعب الكرة يخرج من دون الناس ويخترق الحجر، على حساب هاد الجمعيات اللي كتشجع الجهل .

  5. الحجر الصحي على الجميع
    كان لاعبا ايوا اومن بعد خاص الخليفة ابوس ليه رجليه باش التازم بالحجر الصحي
    وراه حنا مصيبة كفما داروا اوحلو معنا
    وادخل اوا لدارك حتى واحد مايدوي معك

  6. السيد لم يخترق الححر الصحي ولو نفترض فعل ذالك
    الرد من هذا الحتالة ليس في محله وان نخاطب اناس باسماء الخيوان قمة فالجهل
    ما خصناش من هاد النماذج اللي كتسب الناس وتعاير
    في نظري اذا كانت هناك عدالة هاد القايد ولا هاد الخليفة خصو ادوز فالمحكمة بتهمة السب والقذف
    انتهى الحوار

  7. القضية ليست حتى يسب الحليفة لاعب منتخب سابق فتقوم الدميا و لا تقعد ؟؟ القضية ان اي مسؤول يسب مواطنا قل شأنه او علا يجب ان يحاسب و الغكس صحيح اذا سب احد المواطنين رجل سلطة فيجب ان يحاسب كيفما كان مركزه الإجتماعي و إلا سنكون حينئذ نعيش داخل غابة البقاء فيها للأقوى … هذا تصوري للمسألة

  8. لمادا يا صاحب المقالتدافع عن متعنت خارق لحالة الطوارئ وتبرز تخطيطاتك ضد خليفة فرضت عليه الخدمة أن يسهر على سلامتك وسلامة من معك فلو كانت فيكم روح الوطنية لالتزمتم بيوتكم عوض الخروج الى الشارع في نظري ليس برياضي ولو كان رياضي بمعنى الكلمة غادي تكون فيه :( روح الوطنية وما يخرج يجمع حدا الباب يدير الحلقة )

  9. كون جيتي في أيام كانت الداخلية فارضة راسها ما تخرج لا أنت ولا هدا صاحب المقال لي سمحات ليه نفسو يساند واحد خارق قانون الحجر الصحي و كيتهم في خليفة مفروض عليه يطبق القانون لك الله يا وطني فاش السراح تعلمو يكتبو التعاليق

  10. العقلية الموسخة. قالك كايتضامنو مع لاعب سابق حيت كايخرق لقانون

  11. Bravo mr le Caïd
    Un vrai sportif doit respecter les lois en vigueur et donner .
    l’exemple
    Pour moi il fallait l’appeler mulet
    Et ceux qui sont entrain de le supporter des anes.
    C’est à cause de ces racailles que
    nous allons rester
    Encore confinés

  12. للأسف ألشديـــــــــــــــــد……..سجل ألمتتبعـون ألعديد من ألتجـاوزات أللاقـانونية و أللاإنسـانـيـة …..وألتي إرتكبهـــا بـعـض رجـال و نســــــــاء ألسلطـة في حق ألمـاطنـيـن خلال هذه الحملات….

  13. الا تستحيى هذه الاقلام المسمومة من الاساءة لرجال السلطة من خلال تلفيق التهم المفبركة ؟ معروف او غير معروف . القانون فوق الجميع . والخليفة اداة سلطوية جىء بها للسهر على احترام القانون حماية له وحماية للدولة من كوارث كورونا التى صارت بالاعداد الالفية التى هى الاخرى واعنى عدد الاف والارقام المضافة اليه تحصد العشرات من الابرياء من خلال الاستهتار بقانون الحجر الصحى الذى فرضته الدولة وبامر من صاحب الجلالة ملك البلاد دام له النصر والتمكين .اما سلوك الخليفة فاعتقد لم يكن قط خارج دائرة تعليمات الدولة . واما اغماء الزوجة فتلك حالة نفسية ذاتية ليس للخليفة فيه اى مسؤولية . واما سيارة الاسعاف فاعتقد فالرجل المعروف وابنه ابن اللاعب المعروف يعرفان رقم 15 وهو رقم الوقاية المدنية وبالمجان .واما عناية الطاقم الطبى بالمعنية الى ان استعادت وعيها وفاقت من الغيبوبة وعادت الى حالتها الطبيعية فذلك واجبهم المهنى وهم ملائكة الرحمة . وفى الاخير على كل فيسبوكى شاهد او عاين الوضع احتلرام الحجر الصحى والالتزام بالبيوت فالدولة خصصت ملايير الدراهم كاعانات استثنائية لاجل الحجر الصحى .والكلمة للدولة وللقانون لا لاحد غير ما تمت الاشارة اليه . وما ذونهما هراء . والسلام على من اتبع الهدى .

  14. لو كان فيك بصيص من روح الوطنية لالتزمت بتعليمات الدولة التي تسهر على صحة المواطنين الى لعبتي في المنتخب راه كيعرفوك غير الناس لي معاك في الدرب ولا بغيتي تخرج للزنقة باش يعرفك القايد والمخازنية بلي راك كويري قديم بزعطة كان على هاد الخليفة يعمر ليك محضر ويرسلك للمحكمة منك ليهم حتى يتدخل الحكم في الاشواط الإضافية ويصفر على ضربة جزاء لي تجيب ليك الدبوح

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