تارودانت : قربلة على خليفة قائد نعت لاعب منتخب وطني ب ” الحمار”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إستنكر فاعلون مدنيون بمدينة تارودانت ومعهم رواد التواصل الاجتماعي، ما تعرض له اللاعب السابق للمنتخب الوطني للشبان في فترة الثمانينات ” الجيلالي عمران” بعد أن وصفه خليفة قائد بوصف ” قدحي” .

وقالت مصادر ل ” هبة بريس” ان اللاعب السابق الذي تعرض للاهانة من طرف الخليفة كان على عتبة منزله الكائن بحي المعديات بتارودانت على الساعة الخامسة والربع مساء يوم الخميس 16 أبريل الجاري ، قبل ان يتفاجأ ب ” الخليفة ” يصفه بعبارة (دخل الحمار لدارك) ، وعلى إثر هذا التهجم اللفضي على مواطن معروف ومعزول وغير منتهك لأي حق، تدخل إبنه لخلاص والده من قبضة الخليفة ومساعديه وفي نفس الوقت الذي كان الخليفة يشن هجومه على رب الأسرة تدخلت زوجته وأغمي عليها في حينه ولم يقم الخليفة بأي تدخل لإنقاذ الزوجة المغمى عليها ولم يهتم بالأمر ولو بالإتصال بسيارة الإسعاف بل تجاهل الأسرة، وتوغل داخل الحي وهذا التصرف، اعتبره فاعلون بالمدينة ، أنه مخالف للمسؤولية وللقانون الجنائي وذلك بعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر ولولا تدخل أحد المواطنين الذي أستقل عبر سيارته الخاصة الزوجة إلى المستشفى الإقليمي بتارودانت لكانت في خطر بسبب التهور المفرط من طرف خليفة قائد وبعد وصولها للمستشفى تلقت العناية الكاملة من طرف الأطر التمريضية وخصوصا منها العسكرية التي أبانت عن حنكتها وكذا عن الطريقة الإنسانية والأخلاقية للتعامل مع المريض، بعد إجراء فحص الزوجة وإجراء تحاليل مخبرية وأعطيت لها الأدوية المناسبة لحالتها الصحية .

وطالب فايسبوكيون، برد الاعتبار للمعتدى عليه، الذي يعد من الاسماء المعروفة بالمدينة بعد أن أعطى الكثير للرياضة الرودانية سنوات الثمانينات والتسعينات ومازال يعطي لحد الساعة مع قدماء اتحاد تارودانت ويصفه محبوه بالجوهرة الرودانية الذي يداعب الكرة برجله اليسرى والآن عوض تكريمه يتم نعته بأبشع النعوت .