“تخصيص 200 تابوتا و80 مستودعا لموتى كورونا” .. جماعة طنجة توضح

منذ 8 ساعات
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هبة بريس

تداولت عدد من المنابر الصحفية، يوم أمس الجمعة، خبر تخصيص جماعة طنجة ل200 تابوت و80 مستودعا لموتى كورونا.

وفي هذا الصدد، أكدت جماعة طنجة أن الأمر يتعلق بتأهيل قسم حفظ الصحة، في إطار صفقة تجهيز مركز الطب الشرعي بالتجهيزات الضرورية الاعتيادية للعمل ومن ضمنها التوابيت ووسائل أخرى.

وأوضحت الجماعة في بلاغ لها، أنه “لا علاقة لذلك، بالتدابير الاحترازية التي تنهجها تحسبا لأي ارتفاع في عدد وفيات فيروس كورونا المستجد”، مضيفة أن “الأمر يتعلق بصفقة سنوية اعتيادية قامت بها الجماعة لتجهيز مركز الطب الشرعي”.

وأضافت أن أشغال بناء وتهيئة مركز الطب الشرعي، الذي سيشرع في تقديم خدماته في القريب العاجل، مشروع متكامل عملت جماعة طنجة على إنجازه بالإضافة إلى المقبرة النموذجية منذ المجلس السابق، وهو مشروع يندرج في إطار برنامج طنجة الكبرى، مشيرة إلى أنه تم تجهيز مستودع الأموات بمركز الطب الشرعي بثلاجات، في إطار اتفاقية شراكة جمعت بين جماعة طنجة ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وبخصوص “التوابيت” أو الصناديق والحافظات والكفن، شددت الجماعة، أن الأمر يتعلق بمعدات تعمل الجماعة كل سنة على توفيرها لتدبير عمليات دفن الموتى الذين تتكفل بهم الجماعة، وخاصة المعوزين والمتشردين وموتى الهجرة السرية ومجهولي الهوية، وذلك وفق مساطر قانونية تتكفل بها مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة، ويؤطرها قانون الطب الشرعي.

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تعليق واحد

  1. هذا التابوت ثمنه لايتعدى 200درهما بنما الثابوث الغربي فثمنه ملايين

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