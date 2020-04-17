إيداع مُصابي “كورونا ” بمصحات خاصة…برلمانية تَسْتفْسر وزير الصحة

هبة بريس ـ الرباط

استفسرت البرلمانية حنان رحاب، وزير الصحة خالد آيت طالب حول ” إيداع بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمصحات الخاصة “مصحتان بالدار البيضاء” نموذجا..

وسجلت البرلمانية ” أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العمومية لم يتسم استغلالها كاملة، مما يطرح التساؤل عن الجهة التي وجهت حالات الإصابة بفيروس كورونا الى هذه المصحات.

وتساءلت البرلمانية ذاتها عن الإضافة التي تقدمها هذه المصحات الخاصة غير “الأسرّة” لحالات كوفيد-19 التي تستقبلها مادامت وزارة الصحة توفر أجهزة التنفس بهذه المصحات،مضيفة:” تحت أي سند قانوني أو أخلاقي يمكن قبول أن تطلبوا من خلال المندوبية الجهوية للصحة وعند إعداد جدول المداومة تكليف عدد من ممرضي وممرضات القطاع العام للمداومة بالمصحات الخاصة التي يستقر بها عدد بسيط من حاملي فيروس كورونا شفاهم الله؟”.

وتابعت في تدوينة فيسبوكية :” في انتظار .. أجوبة ” الوزارة الصامتة ” والتي تتواصل للإعلان عن ” مهرجانات التصفيق “..مما يفسد العمل الجبار الذي تقوم به الاطر الطبية والصحية في القطاع العمومي ..ويفسد على المغاربة حجرهم الصحي وانضباطهم لقرارات مؤسسات بلادنا ..

وختمت:”وأمام كل هذا استمرار غياب وزير الصحة عن التواصل لا مبرر ولا معنى له .. فالبلاد تجتاز مرحلة صعبة تجند له الكل.. ومن المفروض أن يكون وزير الصحة في طليعة المتواصلين.. فالحكومة اليوم مطالبة بتحمل مسؤولياتها في إخبار المغاربة وإطلاعهم على كل ما يتعلق بهذه الجائحة.. خاصة و أن جلالة الملك قد وجهها نحو التواصل الصريح والشفاف…”.