الأمم المتحدة تتوقع وفاة 300 ألف من سكان إفريقيا بسبب كورونا

منذ 7 ساعات
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هبة بريس – متابعة

أعلنت اللجنة الإفريقية الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة أننها تتوقع وفاة 300 ألف من سكان القارة السمراء بسبب فيروس كورونا.

و توقعت اللجنة الاقتصادية الخاصة بإفريقيا والتابعة للأمم المتحدة، أن يقتل فيروس كورونا 300 ألف شخص في القارة مع دفع 29 مليون آخرين إلى هاوية الفقر المدقع، وذلك حسب أفضل سيناريو متوقع.

وأعدت اللجنة، بناء على النموذج التحليلي الذي اعتمده المعهد الإمبراطوري في لندن، 4 تصورات محتملة على أساس مستوى التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومات الإفريقية.

وفي حالة عدم اتخاذ أي إجراءات، قالت الدراسة إن أكثر من 1.2 مليار إفريقي سيصابون بالمرض وسيموت 3.3 مليون منهم هذا العام، وذلك علما بأن عدد سكان القارة يبلغ حوالي 1.3 مليار نسمة.

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‫2 تعليقات

  1. الغيب لا يعلمه إلا الله،وإنشاء الله سيرفع الله الوباء قبل رمضان

  2. توقعوا فقط كم عدد الموتى في أوروبا وأمريكا أما أفريقيا فتوقعاتكم خاطئة ونيتكم مبيتة لاستنزاف خيراتها.التوقعات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والشرك بالله من خصالكم ومأواكم النار وبئس المصير.

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