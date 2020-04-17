الدار البيضاء : سنة حبسا نافذا في حق اليوتوبرز “مي نعيمة”

ع اللطيف بركة هبة بريس

قضت إبتدائية الدار البيضاء عشية اليوم الجمعة 17 أبريل الجاري، بالحبس سنة نافذة على الملقبة ” مي نعيمة” .

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أوقفت “مي نعيمة” بمدينة فاس، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك للاشتباه في تورطها في نشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.

كما ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن صاحبة قناة على موقع يوتيوب تدعى”مي نعيمة”، كانت قد نشرت شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تنفي فيه وجود وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن أسباب وخلفيات نشر هذه المحتويات الرقمية التي تمس بالأمن الصحي للمواطنين وبالنظام العام.