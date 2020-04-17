أسماء المنور و حاتم عمور يطلقان ديو ” هاينة”

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس

أطلق الفنان حاتم عمور والفنانة أسماء المنور أغنيتهما الديو الجديدة التي حملت عنوان ” هاينة ” عبر موقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية الجديدة هي من رحم تراثنا الشفهي المغربي وبالتحديد *حجّاية* (حكاية) هاينة المعروفة، وهي ألحان طارق الحجيلي و من كلمات الشاعر محمد المغربي وهي مستوحاة من التراث المغربي و توزيع مادارا و طارق الحجيلي و إنتاج وإشراف مشترك لهند تازي وياسين المنور.

” هانية ” هي إحياء للثرات المغربي و تكريم لأجدادنا الذين حكاو لنا “حجاية ” هاينة، والتفاتة للجيل الجديد في هته الظروف الاستثنائية لربطهم بماضيهم الجميل لاستشراف حاضرا أجمل تغمره قيم التضامن والمحبة، حيث تم تسليط الضوء في الأغنية على شخصية هاينة التي ترمز للمرأة التي تعاني الحيف و الاضطهاد ثم العزلة والحاجة لقوت اليوم.

وفي ظل أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم، أراد الفنانين من خلال هذه الأغنية أن تعطي طاقة إيجابية للناس، ففريق العمل إشتغل على الأغنية وكنا بصدد تصويرها على طريقة الفيديو كليب لكن ظروف الحجر الصحي حالت دون ذلك، حيث إكتفيا الفنانين بتصوير مقاطع فيديو من داخل منزلهما.

كما تقرر التبرع بكل مداخيل هته الأغنية لإحدى الجمعيات الخيرية لمرضى السرطان، ويأتي إسهام الفنانين في هذا العمل الإنساني موازاة مع ما بات يعرف بعريضة السرطان التي تم التوقيع عليها مؤخرا، وطالب فيها المجتمع بكل مكوناته إحداث صندوق مكافحة السرطان الذي ينبغي أن يخصص لدعم علاجات مرضى السرطان.

يشار أن أخر أعمال حاتم عمور هي أغنية ” نحمي البلاد ” وهي إهداء وشكر وتقدير لكل الرجال والنساء الذي يواجهون الخطر من أجل حمايتنا والساهرين على التصدي وإحتواء وباء كورونا، تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

أما أسماء المنور قد أصدرت خلال الأشهر الماضية ألبوما خليجيا بعنوان ” أوساط النجوم ” من إنتاج شركة روتانا، حيث يضم مجموعة من الأغاني حققت نسبة على يوتيوب، بالإظافة إلى حصولها على نسبة إستماع مهمة على المتاجر الإلكترونية الموسيقية وأثير الإذاعات العربية والوطنية.

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