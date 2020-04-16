واشنطن تقدم 5 ملايين دولار لفلسطين بعد تجميد دام عامين

منذ 10 دقائق
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هبة بريس ـ وكالات

أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، أن الولايات المتحدة قدمت 5 ملايين دولار للعائلات والمستشفيات الفلسطينية لمساعدتها في مكافحة كورونا بعد تجميد دام سنتين.

وكتب فريدمان في تغريدة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “ملتزمة بمساعدة الشعب الفلسطيني والآخرين في جميع أنحاء العالم في هذه الأزمة”، معربا عن “سعادته” بقرار توفير الأموال للمستشفيات والأسر الفلسطينية.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس أنها ستقدم منحة قدرها خمسة ملايين دولار للفلسطينيين “لتلبية الاحتياجات الفورية في مكافحة COVID-19″، متخلية عن تجميد أموال المساعدات التي استمرت لأكثر من عامين.

ومن جانب أخر، قال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، إن إسرائيل تستمر باستغلال تركيز المجتمع الدولي على ظروف الحياة والموت التي فرضتها جائحة كورونا، لترسيخ احتلالها غير القانوني، وتعزيز خطط الضم، وتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك المداهمات الليلية، والاعتقالات وهدم المنازل.

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