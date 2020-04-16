كورونا.. تسجيل 151 اصابة مؤكدة بطنجة وظهور بؤر انتشار محلية

هبة بريس ـ اس بويعقوبي

كشفت وزارة الصحة على لسان محمد اليوبي مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، تسجيل 259 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى 2283حالة إصابة.

وأضح اليوبي، أن 113 حالة من ضمن الحالات ال259 الجديدة خلال ال 24 ساعة الماضية سجلت في محيط حالات أخرى، وبالخصوص ببؤر داخل بعض الوحدات التجارية والصناعية، والوسط العائلي لبعض الحالات، بعدد من المدن من بينها مدينة طنجة وذلك بعدما تاكد اصابة بعد العاملين داخل بعد المعامل وانتقال العدوى لمخالطيهم.

وتجدر الإشارة، إلى أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بلغت إلى حدود الساعة السادسة من مساء يومه الخميس 230 حالة مؤكد، منها 151 اصابة مؤكدة بعملة طنجة أصيلة.