مواطنة مغربية ” عالقة” تحاول الانتحار أمام سفارة المغرب بالقاهرة

منذ 40 دقيقة
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها ، أن مواطنة مغربية من ضمن المغاربة العالقين بجمهورية مصر العربية، حاولت الانتحار أمام مقر سفارة المغرب بالقاهرة، اليوم 16 ابريل الجاري، قبل أن تتدخل الشرطة المصرية و حتها على عدم إضرام النار في جسدها.

واضافت مصادرنا، أن المواطنة المغربية ، جلبت مادة حارقة من إحدى محطات الوقود القريبة من السفارة ، وسكبتها على جسدها محاولة إضرام النار في جسدها، إحتجاجا على مصالح القنصلية وعدم إرجاعها الى بلدها المغرب.

واشارت مصادرنا، أن الشرطة المصرية استمعت للمواطنة المغربية بخصوص محاولتها الانتحار، كما اعتقلت الشرطة مواطنا مصريا يشتغل في محطة للبنزين، قام ببيع المادة الحارقة للمواطنة المغربية دون توفرها على وسيلة نقل، وهو ما يجرمه القانون الجنائي المصري.

وفي نفس السياق، سبق لمغاربة عالقين بمصر، أن نظموا وقفة إحتجاجية الاثنين الماضي 13 أبريل الجاري، أمام سفارة المغرب بالقاهرة، مطالبين السفير المغربي بإيجاد حل لعودتهم لأرض الوطن.

وكانت ” هبة بريس” قد تلقت عدد من اتصالات مواطنين مغاربة عالقين بالعاصمة المصرية القاهرة، يناشدون خلالها المسؤولين السماح لهم بالعودة إلى بلادهم، في ظل أزمة فيروس كورونا الذي تضرب العالم ، مؤكدين أن أغلبهم يعيش قرابة أربع أسابيع على نفقتهم الخاصة، وباتوا يواجهون مشاكل في السكن بسبب نفاد اموالهم، مقابل ذلك لازال المصالح القنصلية لم ترتب أي رحلة جوية من أجل عودتهم الى بلادهم والدخول في الحجر الصحي والتحاليل المخبرية قبل معانقة عائلاتهم.

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تعليق واحد

  1. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واش نتي بوحدك لي عالقة خارج المغرب. راه العالم عالق.. الحل هو أن تصبري حتى يهدء الوضع وتفتح الحدود وتعودي إلى أرض الوطن.. لأن المغرب لحد الساعة لن يرسل الطاءرات إلى الدول التي فيها المغاربة عالقين لأن لديه أمور أكتر جديه من هاذه ألأشياء. والسلام عليكم

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