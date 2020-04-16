وزارة الصحة المغربية تكشف المدن التي تتركز فيها “بؤر” كورونا

منذ 7 ساعات
3

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة أنه تم، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، تسجيل 259 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى 2283حالة إصابة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 249 حالة، بعد تماثل 20 حالة جديدة للشفاء.

وأشار نفس المتحدث ان حالات الوفيات ارتفعت إلى 130 بعد تسجيل 3حالات جديد إلى حدود الساعة .

“اليوبي ” اشار كذلك الى أن الحالة الوبائية للمغرب عرفت تسجيل بؤر لانتشار فيروس كورونا في المغرب في كل من تجمعات تجارية، وصناعية، بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس.

وكشف ذات المسؤول ان ارتفاع حصيلة اليوم راجع إلى ظهور هذه البؤر، إذ تم تسجيل 85 حالة في بؤرة صناعية في مدينة الدار البيضاء، و66 حالة في بؤرة بمدينة مراكش، و21 في بؤرة في مدينة طنجة، ثم 68 في بؤرة بمدينة فاس.

مقالات ذات صلة

Photo of “تتبع مخالطي كورونا”…لجنة حماية المعطيات الشخصية تُصدر توصياتها

“تتبع مخالطي كورونا”…لجنة حماية المعطيات الشخصية تُصدر توصياتها

منذ ساعتين
Photo of واشنطن تقدم 5 ملايين دولار لفلسطين بعد تجميد دام عامين

واشنطن تقدم 5 ملايين دولار لفلسطين بعد تجميد دام…

منذ 3 ساعات
Photo of تارودانت : بناء عشوائي بواحة تيوت السياحية في أوج تفشي وباء كورونا

تارودانت : بناء عشوائي بواحة تيوت السياحية في أوج…

منذ 3 ساعات
Photo of تسجيل ثلاث حالات شفاء جديدة من كورونا بطنجة

تسجيل ثلاث حالات شفاء جديدة من كورونا بطنجة

منذ 3 ساعات
Photo of عدد المصابين بـ”كورونا” بجهة فاس – مكناس يرتفع إلى 317

عدد المصابين بـ”كورونا” بجهة فاس – مكناس يرتفع إلى…

منذ 3 ساعات
Photo of تركيا تعلن عن شفاء أول مريض مصاب بفيروس كورونا بتجربة “البلازما المناعية”

تركيا تعلن عن شفاء أول مريض مصاب بفيروس كورونا…

منذ 4 ساعات
Photo of خرق الطوارئ الصحية ..إيداع 1530 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية

خرق الطوارئ الصحية ..إيداع 1530 شخصا تحت تدابير الحراسة…

منذ 4 ساعات
Photo of كورونا.. تسجيل 151 اصابة مؤكدة بطنجة وظهور بؤر انتشار محلية

كورونا.. تسجيل 151 اصابة مؤكدة بطنجة وظهور بؤر انتشار…

منذ 5 ساعات
Photo of مواطنة مغربية ” عالقة” تحاول الانتحار أمام سفارة المغرب بالقاهرة

مواطنة مغربية ” عالقة” تحاول الانتحار أمام سفارة المغرب…

منذ 5 ساعات
Photo of فرنسا تسجل 753 حالة وفاة اليوم الأربعاء

فرنسا تسجل 753 حالة وفاة اليوم الأربعاء

منذ 5 ساعات

‫3 تعليقات

  1. en plus de la faiblesse de vos article, vous nous fatiguer de la multitude de champs publicitaire entre chaque deux phrases, désolé de quitter votre site une fois pour toute

  2. خبراء استراليون اكتشفو هد الدواء ivermectina وقالو انه يقتل الفيروس كرونة في 48ساعة واردو من الخبراء والاطباء المغاربة ان يبحتو في فعاليات هد الدواء يستعمل في الجرب والقمل والديدان في الامعاء وهو دواء قديم ورخيص .

  3. الخبراء ا لاستراليون يقزلن ان هد الدواء يقتل الفيروس كرونة في 48ساعة Por fin buenas noticias

    Científicos de la Universidad de Monash en Australia encontraron que un medicamento llamado Ivermectina logra matar al coronavirus dentro de las células en 48 horas.وارجو من الخبراء والاطباء المغاربة ان يبحتو في فعليات هد الدواء .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق