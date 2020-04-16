وزارة الصحة المغربية تكشف المدن التي تتركز فيها “بؤر” كورونا

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة أنه تم، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، تسجيل 259 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى 2283حالة إصابة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 249 حالة، بعد تماثل 20 حالة جديدة للشفاء.

وأشار نفس المتحدث ان حالات الوفيات ارتفعت إلى 130 بعد تسجيل 3حالات جديد إلى حدود الساعة .

“اليوبي ” اشار كذلك الى أن الحالة الوبائية للمغرب عرفت تسجيل بؤر لانتشار فيروس كورونا في المغرب في كل من تجمعات تجارية، وصناعية، بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس.

وكشف ذات المسؤول ان ارتفاع حصيلة اليوم راجع إلى ظهور هذه البؤر، إذ تم تسجيل 85 حالة في بؤرة صناعية في مدينة الدار البيضاء، و66 حالة في بؤرة بمدينة مراكش، و21 في بؤرة في مدينة طنجة، ثم 68 في بؤرة بمدينة فاس.