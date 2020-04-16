بالرغم من حالة الطوارئ.. اكتشاف محل تدليك يعرض خدماته خلسة بالبيضاء‎

هبة بريس _ الدار البيضاء

مكنت يقظة عناصر الأمن و السلطة المحلية بمدينة الدار البيضاء من كشف محل تدليك يعرض و يقدم خدماته للزبناء خلسة رغم حالة الطوارئ التي تتطلب منا جميعا الالتزام بتعليمات و توجيهات السلطات الرسمية.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن السلطات الأمنية بمنطقة أنفا تمكنت مساء أمس من اكتشاف محل تدليك spa و هو يقدم خدماته بشكل سري لزبنائه.

و أفادت ذات المصادر أنه و بعد مداهمة المحل المذكور بشارع أنفا تم العثور على عدد من الأشخاص برفقة فتيات يشتغلن بالمحل، حيث تم اقتياد الجميع لمقر المنطقة الأمنية قصد التحقيق معهم.

و جرى حجز عدد من المعدات و التجهيزات التي عثر عليها أثناء مداهمة المحل المخالف للقانون و منها عوازل طبية و أدوات جنسية اصطناعية، فيما تم فتح تحقيق مع الموقوفين بتعليمات من النيابة العامة.