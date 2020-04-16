الحالة الوبائية بجهة سوس ماسة : شفاء 11 شخص من كورونا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

سجلت جهة سوس ماسة بخصوص الحالة الوبائية المتعلقة ب ” كوفيد 19 ” حتى حدود مساء أمس الاربعاء 15 ابريل الجاري، حوالي 11 حالات شفاء، من ضمنهم الفرنسيين الأربعة و مرشد سياحي مغربي و زوجته الفرنسية وسائح فرنسي آخر و زوجة السائح الفرنسي المتوفى والتي كانت تقيم بفندق بأكادير ، و المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأكادير وطبيبة متخصصة في الأمراض التنفسية و شرطي، وحالة قادمة من إنزكان، وحالة الحي المحمدي المستخدمة بمؤسسة فندقية، وحالة الدشيرة القادمة من مراكش، وحالة أيت ملول.

اما بخصوص حالات الوفايات جراء كورونا، تسجيل 5 حالات يتعلق الامر بسائح فرنسي الذي كان رفقة المجموعة الفرنسية الأربعة، والتي تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى و مهاجر مغربي متقاعد بالديار الأوربية بالدراركة وحالتين باشتوكة أيت باها، منها حالة المصحة الخاصة وحالة بلفاع وحالة المتوفي الذي ينحدر من جماعة تامري والذي تم اكتشاف إصابته بكورونا بعد وفاته.

هذا وقد وصل عدد المصابين بفيروس “كورونا” بجهة سوس ماسة إلى 27 حالة، بعد تسجيل 3 حالات اصابة جديدة قبل يومين .

اما بخصوص الحالات المتبقية والتي لا زالت تخضع للعلاج والمحددة في 11 حالة بجهة سوس ماسة من بينهم 7 حالات لا زالت تخضع للعلاج بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، وتتعلق بالمواطنة الفرنسية صاحبة رياض تارودانت والتي كانت أول حالة سجلتها جهة سوس ماسة، و زوجة المتقاعد المتوفى بالدراركة بأكادير بسبب فيروس كورونا، وفاعلة جمعوية، و الرجل المسن الذي ينحدر من فم زكيد بطاطا والذي انتقل إليه فيروس كورونا من أحد أبنائه العائد من الدار البيضاء، بالإضافة إلى الحالات الثلاثة المسجلة خلال اليومين الماضيين وتتعلق بحالة الطبيب الذي يشتغل في القطاع الخاص و المواطن الذي يشتغل نادلا و الذي يقطن بالقليعة التابعة ترابيا لعمالة إنزكان والحالة الأخيرة التي تتعلق بالسائحة البولونية التي كانت تقيم بتغازوت في انتظار ظهور باقي النتائج الخاصة بالأشخاص الثلاثة المخالطين لها ويتعلق الأمر بصديقها الأسترالي و الروسي وامرأة مغربية.

أما بخصوص الحالات الأخرى المتبقية و عددها 4 حالات والتي لا زالت تخضع للعلاج، تتواجد 3 حالات منها بمستشفى طاطا، ويتعلق الأمر بالابن العائد من الدار البيضاء ورضيع عمره سنتين وامرأة انتقلت إليهم عدوى فيروس كورونا من طرف الابن العائد من البيضاء. بالإضافة إلى حالة أخرى لا زالت تخضع للعلاج بالمستشفى الإقليمي إنزكان.