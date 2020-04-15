كمامات مزورة“ تُودع نجل المحامي زيان سجن عكاشة

هبة بريس – الدار البيضاء

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بإيداع نجل المحامي الشهير ”محمد زيان“ والوزير الأسبق سجن عكاشة بالدار البيضاء، من أجل النصب والاحتيال وتزوير علامة تجارية والتوزيع الغير المشروع للكمامات الواقية.

هذا وتعود تفاصيل الواقعة كما سبق وأن أشارت جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، إلى شكاية تقدمت بها مصحة خاصة بمدينة مراكش بعد سقوطها في فخ النصب والاحتيال من طرف شبكة إجرامية يزيد عدد أفرادها عن ستة أفراد من بينهم (ن زيان)، حيث تم الاتفاق على تزويدها بكمامات طبية من النوع الرفيع مستوردة من الخارج، قبل أن يتضح للمصحة أن الكمامات مزيفة ولا تخضع للشروط الصحية الدقيقة.

وكشفت التحريات التي باشرتها العناصر الأمنية على خلفية الشكاية المقدمة من طرف المصحة، على أن الكمامات تم صنعها بمصنع سري بمدينة الدار البيضاء، عبر الاستعانة بصاحب مطبعة يستورد ورقة مقوى من الولايات المتحدة الأمريكية وتسويقها على أساس كمامات ذات جودة عالية.

هذا وتم توقيف خمسة أشخاص وتقديمهم الخميس الماضي أمام أنظار النيابة العامة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال، في غياب نجل زيان الذي ظل فاراً لحين اعتقاله يوم الاثنين 13 أبريل وتقديمه اليوم أمام النيابة العامة بعد خضوعه للحراسة النظرية لمدة 48 ساعة.