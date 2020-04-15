في زمن كورونا .. وزارة العدل تطلق خدمة “الزواج عن بعد”

منذ 13 ساعة
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هبة بريس – الرباط

تزامنا وحالة الطوارئ الصحية التي تعرفها المملكة، بسبب تجنب تفشي فيروس “كورونا” المستجد، أطلقت وزارة العدل بوابة طلبات الإذن بالزواج عبر الخط “الزواج عن بعد”.

وتندرج الخدمة ضمن الدعامات الأساسية التي تعتمدها وزارة العدل من أجل تفعيل استراتيجياتها المتعلقة بتحديث الإدارة القضائية عبر التجسيد اللامادي للمساطر و الإجراءات القضائية.

وتمكن هذه البوابة من القيام بالطلبات عن بعد من أجل الحصول على الإذن بالزواج لدى جل محاكم المملكة، حيث تدخل في إطار الاجراءات التي يتخذها المغرب للحد من انتشار الفيروس المستجد.

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‫3 تعليقات

  1. او منلقاش عندكم الطلاق عن بعد، اولا دخول الحمام ماشي بحال خروجو
    كون كان في الزواج الرباح مايكوهش ساهل بهد الطريقة

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