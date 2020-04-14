صندوق الجائحة …الحكومة تقتطع أجرة يوم عمل لثلاث أشهر بالنسبة للموظفين

هبة بريس – الرباط

قرر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على أن يساهم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات العمومية، بأجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر، (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو)، تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد، وتحول إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت الوثيقة التي وجهها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى كل من الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبون السامون والمندوب العام، أن الأمر سبق وأن تجاوبت معه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا من تجند ورغبة في الانخراط في دينامية التكافل والتضامن.

وأشار قرار رئيس الحكومة إلى أن القرار يأتي تجسيداً لروح التضامن التي عبر عنها الشعب المغرب في مناسبات عديدة، وتنزيلا لأحكام الفصل 40 من الدستور المغربي الذي ينص علو أنه :”على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد“، بالإضافة إلى مقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ولاسيما المادة الخامسة منه.

هذا ونوه سعد الدين العثماني بالروح الوطنية العالية للموظفين والموظفات والمستخدمات والمستخدمين العاملين بمختلف الإدارات والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية، مثمنا انخراطهم التلقائي في مختلف الأشكال التضامنية التي عبر عنها المغاربة.

هذا وأعلى العثماني تعليماته للمصالح التابعة للمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية المسؤولين السالف ذكرهم، للعمل على إنجاز هذه العملية في أحسن الطروف.