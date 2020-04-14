“مستغلو الأزمة” .. صفقة بقيمة 4.5 مليار لتشييد “خيام” المستشفى الميداني بالبيضاء

هبة بريس – الرباط

في الوقت الذي سارعت عدد من الجهات من شركات وأشخاص للتعبير عن وطنيتها، عبر التضامن والتآزر ماديا ومعنويا لمواجهة جائحة كورونا، التي قلبت العالم رأسا على عقب، أخذت جهات أخرى تخطط وتتحرك للاستفادة من أموال الدولة والمتبرعين التي وجهت لصندوق مكافحة الوباء.

مناسبة هذا الحديث، تفجر فضيحة من العيار الثقيل، بطلتها إحدى الشركات المعروفة وطنيا المشتغلة في مجال تنظيم التظاهرات والمناسبات، والتي مررت صفقة لتشييد “خيام” المستشفى الميداني بمدينة الدار البيضاء لفائدة وكالة بمبلغ مالي كبير.

تفاصيل الفضيحة، تعود الى تمرير شركة الدار البيضاء للتظاهرات والمناسبات “كازا ايفنت”، لصفقة تشييد المستشفى الميداني بشكل مباشر دون الاعلان عن فتح طلبات العروض، عملا بمنطق المنافسة والوضوح.

الصفقة التي حصلت عليها وكالة “public events” بمبلغ 45 مليون درهم، أثارت سخط واستياء باقي الوكالات التي رفضت منطق “الزبونية” و”باك صاحبي” في توزيع الصفقات، كما أشارت أن المبلغ المخصص للعملية أكبر بكثير من المبلغ الذي سيصرف لتشييد المستشفى.

جهات استنكرت تمرير الصفقة، الى وكالة معينة بهذا المبلغ الضخم، على اعتبار أن الوكالة ستتكلف فقط بتشييد خيام المستشفى المخصص لاستقبال مرضى كورونا، ولن تتكلف بباقي التجهيزات والمعدات الطبية.

وطالبت فعاليات جمعوية وحزبية، الجهات المعنية بالتحرك وفتح تحقيق في الواقعة، مؤكدين أن الأمر يتعلق بأموال مواطنين مغاربة عبروا عن وطنيتهم وتبرعوا لفائدة صندوق محاربة الوباء، لمساعدة وطنهم وإخوانهم المرضى، وليس لتوزيعها بين للشركات والوكالات التي يفترض عليها التعبير عن تضامنها والمبادرة الى خدمة بلدها بالمجان.