بعد اخلاء دائرة أمنية بتطوان..نتائج مخبرية تؤكد خلو 13 عنصر أمني من الاصابة بكورونا

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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

شهدت الدائرة الأمنية الأولى بمدينة تطوان ، الاسبوع الماضي حالة استنفار ، إثر تأكد إصابة مفتش شرطة وابنته بفيروس كورونا المستجد، حيث تم اخلاء الدائرة الأمنية كاجراء وقائي وتم أخذ عينات من العناصر الامنية العاملة بها لاخضاعها للتحليلات المخبرية التي كانت سلبية.

مصدر أمني عليم أكد ل “هبة بربس” ٱنه مباشرة بعد تأكد اصابة العنصر الامني وابنته بعدما انتقلت اليهما العدوى من زوجته العاملة باحدى المصحات الخاصة ، تم وضع جمبع العناصر الأمنية ال13 بالدائرة الاولى للحجر الصحي، والتحليلا المخبرية التي جاءت سلبية وأكدت خلوهم من الاصابة بفيروس كوفيد 19.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين؛ تسجيل 102 حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الإصابات إلى 1763 حالة مؤكدة، حسب آخر بيانات محينة عند الساعة السادسة مساء.

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