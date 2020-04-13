خريبكة : اعتقال “سعودي ” خرق حالة الطوارئ الصحية

منذ 13 ساعة
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هبة بريس ـ خريبكة

علمت هبة بريس ان مصالح الأمن بخريبكة، اوقفت مساء اليوم الإثنين، سيارة رباعية الدفع  على متنها أجنبي سعودي الجنسية بمفرده، يتوفر على رخصة استثنائية للتنقل موقعة من باشا عين تاوجطاط للانتقال الى الرباط يوم السابع من الشهر الجاري.

وقالت مصادر جيدة الاطلاع إن السعودي خرق حالة الطوارئ باستغلاله رخصة محدودة الزمان و المكان  حيث مرَّ بعدة مدن ليصل إلى خريبكة ليتم اعتقاله من طرف عناصر الشرطة ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك.

وأعلن المغرب  فرض حظر على السفر الداخلي بین المدن عبر وسائل النقل الخاصة والعامة وذلك في إطار تنفیذ حالة الطوارئ الصحیة.

واوضحت وزارة الداخلیة  في بیان سابق انه یمنع بموجب ھذا الاجراء استعمال وسائل النقل الخاصة والعامة للسفر بین المدن
باستثناء حركة نقل البضائع والمواد الأساسیة.

وأشار البیان الى ان المنع لا یشمل ایضا التنقلات لأسباب صحیة ومھنیة شریطة ان یتم تثبیت ذلك بالوثائق المسلمة من طرف
الادارات والسلطات المعنیة.

 

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تعليق واحد

  1. ماذا يفعل سعودي في خريبكة. والله العظيم كان ابي رحمه الله وقد توفي مؤخرا عن عمر ناهز التسعين يقول دائما طوال حياته بالداجة(جوعي في كرشي عمليتي في راسي) أي اموت جوعا ولا أمد ولا اتناقش لأحد. والحمد لله نحن نسير على نهجه.

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