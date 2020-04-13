طبيب بمستشفى سانية الرمل بتطوان يكشف مراحل علاج المصابين بفيروس كورونا

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – مكتب تطوان
بعد الاعلان عن بدء عملية استقبال المصابين بفيروس كوفيد 19 ، تجند مستشفى سانية الرمل الاقليمي بكافة أطره الطبية لاستقبال الحالات الوافدة، كما أكد على ذلك الدكتور “عزوز” في اتصال هاتفي مع موقع “هبة بريس”.

ذات المتحدث ، أشار أن المركز الاستشفائي الاقليمي، يتوفر على مصلحتين للانعاش واحدة مخصصة للحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا واخرى لغير المصابين بكوفيد19 ، في حين يتم توجيه المرضى العاديين للمراكز الطبية بالمضيق والفنيدق، تفاديا لاي احتمال بانتقال العدوى لهم.

وبخصوص مراحل علاج المصابين بكوفيد 19، لفت المتحدث الى البداية تكون مع بتشخيص حالة المريض ثم القيام بالتحاليل المخبرية التي تكون قبل بداية العلاج مصحوبة باستعمال تخطيط القلب ثم تقديم الدواء المنصوح به من وزارة الصحة الذي هو الكلوروكين و نيفاكين و بلاكينيل و لزيطروميسيل.

واكد المتحدث على ضرورة الفحص للأشخاص الذين يقدّمون خدمة مباشرة لمرضى الكوفيد-19 كونهم الأكثر عرضة للمرض، و الأشخاص القادمين من أماكن موبوءة فيها انتشار مجتمعي سريع ومثبت، و كذلك من ثبت اختلاطه بأحد المصابين .

و خلص المتحدث بالقول :” رغم الإرهاق و المعاناة التي نعيشها منذ بداية الأزمة والتي تتجلى في عدد ساعات العمل الغير محددة التي بدورها تكون مقرونة بوضعية المرضى و نتيجة التحاليل ؛ و حرماننا من رؤية عائلاتنا و أطفالنا والتواصل معهم فقط عبر الهاتف لضمان سلامتهم … إلا أن معنوياتنا مرتفعة”. مضيفا :” نحن قدمنا أنفسنا هدية للوطن و لمحاربة هذا الوباء الخطير ولن نستسلم ”

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