اليوبي : تسجيل 8 وفيات جديدة وشفاء 26 حالة اضافية

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

قال مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة محمد اليوبي، اليوم الإثنين، انه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 126 حالة.

وكشف اليوبي خلال التصريح اليومي لوزارة الصحة، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 203 حالة، وذلك بعد تسجيل 26 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

واعلنت وزارة الصحة أنه تم، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين تسجيل 102 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (24 ساعة)، ليرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى 1763 حالة.

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تعليق واحد

  1. اللهم استر يااااارب .راه كاين شي مدن ما فيهم حتى اصابة بهد الوباء ،فكروا شوية راه الفقر والهشاشة.خصهم ملين اعيشو ،الاغلبية منهم ما استفدوش من التضامن .ألله يلطف

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