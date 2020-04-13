الرقم الأخضر يطيحُ بطبيب متدرب بمستشفى خريبكة

هبة بريس ـ الرباط

علم قبل قليل ان الرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة اطاح بطبيب داخلي بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة، متلبسا بتلقي رشوة .

وقالت مصادرنا إن مشتكيا اتصل بالرقم الأخضر يبلغ عن عملية ابتزاز تعرض لها من طرف الطبيب الداخلي، بعدما طالبه بمبلغ مالي مقابل تسليمه شهادة طبية لزوجته، حيث تم إخطار النيابة العامة في شخص وكيل الملك بخريبكة الذي قام بالمتعين اذ تم ضبط الطبيب المتدرب متلبسا بتسلم مبلغ متفق عليه سابقا .

هذا وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على أنظار العدالة.