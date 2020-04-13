الرقم الأخضر يطيحُ بطبيب متدرب بمستشفى خريبكة

منذ 11 ساعة
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هبة بريس ـ الرباط

علم قبل قليل ان الرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة اطاح بطبيب داخلي بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة، متلبسا بتلقي رشوة .

وقالت مصادرنا  إن مشتكيا اتصل بالرقم الأخضر يبلغ عن عملية ابتزاز تعرض لها من طرف الطبيب الداخلي، بعدما طالبه بمبلغ  مالي مقابل تسليمه شهادة طبية لزوجته، حيث تم إخطار النيابة العامة في شخص وكيل الملك بخريبكة الذي قام بالمتعين اذ تم ضبط الطبيب المتدرب متلبسا بتسلم مبلغ متفق عليه سابقا .

هذا وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على أنظار العدالة.

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‫4 تعليقات

  1. لاحول و لاقوة إلا بالله، واش هذا غير متدرب و شوف شنو كيدير و ملي غادي يولي طبيب رسمي؟؟؟؟ أساء لنفسه و لعائلته و استغل هذه الظرفية حشوما كاع!! الله يهديه ويرد بيه يارب

  2. أساء للمهنة و لم يأخذ المثال من الأطباء الذين هم في الصفوف الأولى يحاربون من أجل الشعب و الوطن في هذه الفترة العسيرة. الله يهدي ماخلق!! و شكرا لهذا المواطن على روح المواطنة العالية و شكرا للنيابة العامة و السلطات على القيام بالواجب اتباعه مع هذا الشخص. الله يهديه!!

  3. توضيح بسيط لتعليقي الأول: عندما تساءلت ملي غادي يولي طبيب رسمي؟ فأنا هنا اتكلم عن الشخص و كيف سيتصرف مع اولاد و بنات الشعب الذين سياتونه و هو كمتدرب اخذ رشوة!! و الامر ليس تعميما على أي طبيب كان، فنعلم انهم شرفاء و يحملون الرسالة بكل امانة، و هم يبرهنون يوما بعد يوم في هذه الفترة العسيرة أنهم يستحقون كل التنويه و جازاهم الله خيرا ووفقهم. هذا التوضيح كان لابد منه لكي لا يفسر التعليق بطريقة غير صحيحة و شكرا.

  4. ليس لى تعليق سوى أن الطمع هدم مستقبلك وخلقك ليست خلق طبيب لا حول ولا قوه الا بالله.

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