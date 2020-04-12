كورونا.. عملية إنزال غير مسبوقة لـ1900 عنصر من البحرية الفرنسية ووضعهم بالحجر الصحي

هبة بريس – وكالات

في تطور غير مسبوق أحرى الجيش الفرنسي الأحد عملية إنزال لـ1900 عنصر من البحرية سيتم وضعهم في الحجر الصحي، كانوا على متن حاملة الطائرات النووية شارل ديغول، وفرقاطة ترافقها.

وأكدت المتحدثة باسم الإدارة البحرية للمنطقة، كريستين ريب، في تصريح صحفي، مساء اليوم الأحد، أنه لا يوجد تدهور في الوضع الصحي للعناصر الـ50 المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت أنه سيتم فحص الجميع، كما سيوضع العسكريون نحو 1700 على حاملة الطائرات وأكثر من 200 في الفرقاطة المرافقة لها في الحجر الصحي لمدة أسبوعين في مراكز عسكرية، ولن يسمح لهم بالاختلاط مع عائلاتهم.

وبالتوازي مع عزل العسكريين، سيتم تعقيم حاملة الطائرات والفرقاطة بالكامل الثلاثاء.