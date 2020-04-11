خرقوا الحجر الصحي.. تسلل مجهولين لشفشاون يستنفر السلطات

منذ 6 ساعات
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هبة بريس – اسماعيل بويعقوبي

استنفر خرق عدد من الأشخاص لحالة الحجر الصحي المفروضة بغرض محاصرة وباء كورونا، وتسللهم خلسة لمدينة شفشاون،. سلطات المدينة، في ظل الاحراءات المتخذة للحد من انتشار جائحة كوفيد 19.

وقامت السلطات المحلية، بحملة تمشيطية واسعة، في الأحياء والشوارع، مرفوقة بأفراد من القوات المساعدة وأعوان السلطة، من أجل توقيف الأفراد المشتبه في دخولهم إلى المدينة بطريقة سرية.

وكشف حسن الدحمان، نائب رئيس المجلس الجماعي لشفشاون، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، “على الأشخاص الخمسين الذين تسللوا من مدينة طنجة إلى مدينة شفشاون أن يتحلوا بالمسؤولية والروح الوطنية، ويسلموا أنفسهم للسلطات قصد القيام بالواجب الصحي معهم، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين”.

وأضاف الدحمان، في التدوينة ذاتها ” كل من شاهدهم أو سمع عنهم، عليه أن يبلغ عنهم، هذا واجب علينا القيام به دون تردد”.

 

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‫2 تعليقات

  1. تنزيل أقصى الغرامة لهذه الفئة من الخارجين عن القانون. ناس تضهي بالليل والنهار لانقاد أرواح المواطنين والنوع الآخر ينتقم من المغرب والمغاربة.

  2. وكشف حسن الدحمان، نائب رئيس المجلس الجماعي لشفشاون، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، “على الأشخاص الخمسين الذين تسللوا من مدينة طنجة إلى مدينة شفشاون أن يتحلوا بالمسؤولية والروح الوطنية، ويسلموا أنفسهم للسلطات ههههههههه. الضحك على الذقون

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