إصابة “رضيع” بكورونا بإقليم طاطا

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ع اللطيف بركة : هبة بريس / صورة تعبيرية

ذكرت مصادر عليمة ل ” هبة بريس ” عن إصابة رضيع يتحدر إقليم طاطا، بفيروس كورفيد 19″ حيث أثبت التحاليل المخبرية ذلك ، زوال اليوم السبت 11 ابريل الجاري، وبذلك يرفع المصاب الجديد عدد حالات الإصابة بإقليم طاطا إلى 4 حالات، لتصبح الحصيلة العامة بجهة سوس ماسة 23 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وكانت التحاليل المختبرية قد أكدت،يوم الخميس الماضي، إصابة شخصين بالفيروس يقطنان بمنطقة فم زكيد بإقليم طاطا.

وينحدر المصابان من نفس بلدة المصاب التسعيني الذي يعالج حاليا بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي لأكادير.

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