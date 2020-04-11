اعمارة يستأنف عمله بالوزارة ويكتب: “أحمد الله على هذه النعمة”
هبة بريس – الرباط
استأنف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عمله اليوم السبت ، بالوزارة.
ونشر اعمارة على حسابه بموقع “فيسبوك” صورا له بمكتبه الوزاري، عليها بالقول : “بعون الله و توفيقه، شرعت اليوم السبت 11 أبريل 2020، بمباشرة عملي من مكتبي بوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء”.
وتابع اعمارة مدونا: “و إذ أحمد الله على هذه النعمة، أسأله عز و جل أن يوفق بلدنا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى تخطي هذه الأزمة التي ترخي بظلالها على كل بقاع المعمور.”
وأكد الوزير، أنها “مناسبة لتجديد الدعاء لله، سبحانه و تعالى، أن يعجل بشفاء المرضى و أن يرحم الموتى”، قبل أن يقدم “تحية تقدير و عرفان لكل العاملين في القطاعات الطبية و الأمنية و الترابية و اللوجيستية، و غيرها على ما يبذلونه من جهد مشكور في خضم هذه الجائحة.”
هذا ويشار الى أن عبد القادر اعمارة، أعلن شفاءه قبل يومين من فيروس كورونا المستجد ومغادرته للمستشفى العسكري بالرباط.
تعليق واحد
وخدم البلاد مزيان السي عمارة ، وماتبقاوش ديرو لينا الطرقات ديال الشكلاط كايدوبو مع اول موجة حر ، ودير زيارات للقرى النائية راه باقيين الناس كايعانيو من الطرقات السي عمارة ، نجاك الله من هذا الداء ولله الحمد احسن شكر لله هو تضاعف المجهود ديالك ، الله اخليك تفكر الجهات النائية راه باقي الناس كايتمشاو مئات الكيلومترات على الارجل حيت وسائل النقل ماعندهاش مسارات منين دوز .
وشكرا لمجهوداتكم