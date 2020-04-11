اعمارة يستأنف عمله بالوزارة ويكتب: “أحمد الله على هذه النعمة”

هبة بريس – الرباط

استأنف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عمله اليوم السبت ، بالوزارة.

ونشر اعمارة على حسابه بموقع “فيسبوك” صورا له بمكتبه الوزاري، عليها بالقول : “بعون الله و توفيقه، شرعت اليوم السبت 11 أبريل 2020، بمباشرة عملي من مكتبي بوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء”.

وتابع اعمارة مدونا: “و إذ أحمد الله على هذه النعمة، أسأله عز و جل أن يوفق بلدنا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى تخطي هذه الأزمة التي ترخي بظلالها على كل بقاع المعمور.”

وأكد الوزير، أنها “مناسبة لتجديد الدعاء لله، سبحانه و تعالى، أن يعجل بشفاء المرضى و أن يرحم الموتى”، قبل أن يقدم “تحية تقدير و عرفان لكل العاملين في القطاعات الطبية و الأمنية و الترابية و اللوجيستية، و غيرها على ما يبذلونه من جهد مشكور في خضم هذه الجائحة.”

هذا ويشار الى أن عبد القادر اعمارة، أعلن شفاءه قبل يومين من فيروس كورونا المستجد ومغادرته للمستشفى العسكري بالرباط.