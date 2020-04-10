كورونا المغرب…طبيب يحضر جنازة أمه ويعود مسرعا لانقاذ الأرواح

محمد منفلوطي_هبة بريس

في زمن الشدائد، اختفى التافهون، وبقي الصالحون هكذا قلناها سابقا، ولازال القول يُحكى، لنؤكد أنه وفي زمن الجائحة بقي في ساحة المعركة شرفاء المهن حاملين سيوف النصر في مواجهة وباء خبيث حيّر علماء الأمم في عز التطور العلمي والتكنولوجي والسباق نحو التسلح، كاشفا عن المعدن الحقيقي لكل فرد من أفراد المجتمع، وأعاد معها ترتيب الأوراق وتوزيع الأدوار بين أعمدة الوطن وركائزه الأساسية في مواجهة أشرس عدو خفي يهدد البشرية على الإطلاق بربوع العالم.

في زمن الجائحة، ولكل زمان رجالاته، ومن بين ثنايا الأحداث، رصدنا شخصية متميزة لطبيب ارتأى دفن جثة والدته بعد أن لبّت نداء ربها، ليعود أدراجه مسرعا نحو مقر عمله ليستقبل الأبرياء من ضحايا هذا الفيروس الخبيث، عاد وعاد معه الأمل وكله أمل أن تمر هذه الجائحة بسلام.

إنه رجل من رجالات القطاع الصحي ببلادنا، ومعه طبيبات وممرضات شريفات عفيفات، منهن من تركت رضيعها وصغيرها وزوجها وبيتها، ليهبوا جميعا لتلبية نداء الوطن وانقاذ الأرواح وانعاش أخرى، ويناشدون العباد للبقاء وعدم مغادرة البيوت حتى لا تزداد العدوى وتستفحل الأعداد.

إنه نموذج من نماذج شتى لرجال عاهدوا الله، وأخلصوا في أعمالهم فنالوا الجزاء الأوفر…. قصة اليوم ليست من وحي الخيال، بل هي الحقيقة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن طبيبا حضر جنازة أمه وعاد لمقر عمله بمستشفى مولاي عبد الله بسلا للوقوف إلى جانب باقي رفاقه لعلاج مرضى مرضى كورونا المستجد رافضا أية عطلة، تحية احترام وتقدير لأصحاب البذلة البيضاء”.

التدوينة التي تفاعل معها كثيرون، بعد ان ترحموا على الفقيدة، طالبوا من خلالها بتكريم هذا الإطار ومنحه وسام الاستحقاق لأنه فعلا نموذج من طينة الكبار أبان عن معدنه الخالص، لاسيما وأن الرجل وبشهادات العديد يعتبر من خيرة الأطر الطبية مواظبة واخلاقا ومبادئ، يشتغل ليل نهار، يستقبل مرضاه بعد أن يخرج عليهم بابتسامة عريضة تحمل الأمل في الحياة.