لم يرتدوا الكمامات.. النيابة العامة تحرر محاضر في حق 174 شخصا
هبة بريس
أفاد مصدر مطلع ، اليوم الجمعة ، يأن النيابة العامة حررت محاضر في حق 174 شخصا لعدم ارتداء “الكمامات الواقية”، مرتبطة بخرق حالة الطوارئ الصحية.
وكان الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، قد حث المسؤولين القضائيين على العمل، ابتداء من الثلاثاء الماضي (7 أبريل) ، على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفة حمل الكمامات خلال فترة الحجر الصحي.
وتأتي هذه الدعوة غداة قرار السلطات العمومية (الاثنين الماضي) العمل بإجبارية وضع “الكمامات الواقية” بالمملكة ابتداء من اليوم الموالي بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.
ودكر بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن هذا القرار يأتي “في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292”.
وأكد البلاغ أن “وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292″، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
6 تعليقات
قبل تطبيق اي شيء بالدول الغربية تبدا اولا بحملة تحسيسية سواءا بتوفير الكمامات و توزيعها على كل واحد قبل تطبيقها وعندما تتوفر الشروط تطبق و ان خالف اي احد يعاقب سواءا بغرامة او سجن.لكن السجن لايطبق بالدول المتقدمة.
طفنا الأيام الخوالي ولازلنا عن الكمامات أين
هي يرحمكم الله؟. نحن بحاجة إليها لوقاية انفسنا بل ليس للاحتياط من جزر القانون.
أين الكمامات أصلا ؟
هي لا توجد إلا في الإذاعة و التلفزة، أما في الواقع فهي منقرضة.
(الكمامات غير موجودة في المحلات + اذا خرج الشخص بدون كمامة يعاقب) بدأت أظن أنها فقط حيلة من الحكومة لاجبار المواطنين على البقاء في بيوتهم
هذا هو العبث بعينه, لاكمامات غير متوفرة بينما العقوبات تطبق على الأبرياء الذين لم يتوفروا على كمامات
حي الزيتون بمكناس عامر بدوك المتهورين الاغبياء.اقسم بالشرف انهم يلعبون لعبة القط والفار مع البوليس ومعرمين في الدروبا بلا شغل وبلا احساس وبلا حياء.اخ من شي وحدين.
لا توجد كمامات في الأسواق. بحث في عدة متاجر ولم أجدها.
قبل إصدار وتطبيق القانون، يجب اولا توفيرها وبعد ذلك المحاسبة.