تارودانت : إنشاء محطات لتعقيم وسائل النقل واغلاق طرق ” سرية” لمواجهة كورونا

منذ 19 ثانية
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في إطار الاجراءات الاحترازية التي تنهجها السلطات لمواجهة انتشار وباء ” كورونا” بين الاقاليم والجهات، وضعت السلطات بقيادة سيدي موسى الحمري بإقليم تارودانت، في إطار عمل لجنة اليقظة المحلية،
إعطاء انطلاقة المرحلة التجريبية لمحطة التعقيم التي تم بناءها بمدخل غرب الإقليم.

محطة تعقيم وسائل النقل المحلية جاءت بشراكة بين جماعة الدير وقيادة سيدي موسى الحمري ومن تنفيذ المنظمة المغربية للانقاد والصحة المجتمعية، حيت تمت مباشرة عملية تعقيم أوتوماتيكية لأول مدخل رسمي لإقليم تارودانت عبر الطريق السيار أكادير مراكش مرورا بالطريق الجهوية 114 الممر الرئيسي للشاحنات المتجهة لجميع مناطق المغرب المختصة بنقل الخضر والمواد الغذائية المصنعة الى جهات وسط وشمال المملكة.

ومن ضمن برنامج عمل لجنة اليقظة المحلية اغلاق جميع المنافد السرية التي تُستغل من أجل الخروج أو الدخول إلي اقليم تارودانت في اتجاه أكادير أو العكس. و مواصلة عملية التعقيم للمساجد و المدارس العتيقة بكل من جماعة الدير و إسن.

ومن المرتقب أن تعمل السلطات الاقليمية والجماعاتية بقيادة عين شعيب، وضع محطات للتعقيم بالمدخل الجنوبي للاقليم .

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