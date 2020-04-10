Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General of the World Health Organization (WHO), talks to the media at the World Health Organization headquarters in Geneva, Switzerland, Thursday, Jan. 30, 2020. The World Health Organization declared the outbreak of a new deadly virus which originated from China a "global health emergency." China, where the coronavirus emerged, has reported 170 deaths and at least 7,800 infections from the infection. (Jean-Christophe Bott/Keystone via AP)

الصحة العالمية: “كورونا” يتراجع في أوروبا

منذ 12 ساعة
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هبة بريس ـ وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة 10 أبريل إن جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19” يتراجع بصورة كبيرة في قارة أوروبا.

وأشارت منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي نقلته شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، إلى أن دول أوروبية عدة تشهد تراجعا في الإصابات.

وتابعت الصحة العالمية: “تراجع الإصابات وقلة الحاجة للعناية الفائقة مؤشرات جيدة”.

وقالت الصحة العالمية: “لا بد من الحذر ومواصلة الصرامة في تطبيق التباعد الاجتماعي”.

 

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تعليق واحد

  1. داك الشخص الدي يتراس هده المنظمة ليست عند الكفائة. ثم تضليلنا و تصليل حكومات العالم من طرفها بعدم حمل الكمامات و كدا عدم انتسار الفيروس في الجو.

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