الصحة العالمية: “كورونا” يتراجع في أوروبا

هبة بريس ـ وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة 10 أبريل إن جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19” يتراجع بصورة كبيرة في قارة أوروبا.

وأشارت منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي نقلته شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، إلى أن دول أوروبية عدة تشهد تراجعا في الإصابات.

وتابعت الصحة العالمية: “تراجع الإصابات وقلة الحاجة للعناية الفائقة مؤشرات جيدة”.

وقالت الصحة العالمية: “لا بد من الحذر ومواصلة الصرامة في تطبيق التباعد الاجتماعي”.