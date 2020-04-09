العثُور على آثار فيروس كورونا بمياه الصرف الصحي بعدد من البلديات البلجيكية

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس – وكالات 
أفادت جريدة ”بروسلز تايمز“ البلجيكية أنه تم العثور على آثار الحمض النووي الريبوزي (RNA) ،والتي تنتمي إلى فيروس كورونا (كوفيد-19) في مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء فلاندررز البلجيكية.
وقالت ذات الجريدة أن شركة Aquafin، المسؤول عن تنقية المياه في فلاندرز ، أخذت عينات في جميع أنحاء المنطقة لاختبار وجود الفيروس التاجي.

وحصلت الشركة على العينات من بلديات Lo-Reninge ، Poperinge ، Langemark ، و Wulpen (جميعها في مقاطعة فلاندرز الغربية) وGenk (مقاطعة Limburg ، Leuven و Tienen كلاهما في فلاميش برابانت) ، Aartselaar (مقاطعة أنتويرب) و غنت (فلاندرز الشرقية). وكانت جميع العينات إيجابية لفيروس كورونا.

وصرحت Anja De Wit ، مسؤولة الاتصال في شركة Aquafin ، لوكالة الأنباء البلجيكية “بلجا” ، إن “النتيجة لا تقول شيئًا مطلقًا عن الجانب المُعدي للفيروس ، فهي تقدم فقط معلومات حول إنتشاره” ، مضيفة أن الحمض النووي الريبوزي RNA يظل في مياه الصرف الصحي، حتى بعد أن فقد الفيروس حمولته المعدية.

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