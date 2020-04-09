”كمامات مزورة“ تُطيح بستة أشخاص من بينهم نجل المحامي ”زيان“

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

امرت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بمدينة الدار البيضا، بإحالة خمسة أشخاص على السجن المحلي عين السبع عكاشة، بعد ثبوت تورطهم في قضية نصب واحتيال ضد مصحة خاصة تتواجد بمدينة مراكش.

وحسب مصادر خاصة فإن الأشخاص المتورطين اتفقوا مع مصحة خاصة بمدينة مراكش من أجل تزويدها بكمامات طبية مستوردة من الخارج وذات جودة عالية، مقابل مبلغ مالي هام، قبل أن يتبين أن الكمامات الطبية عادية جداً ومصنعة بالمغرب عكس ما تم الاتفاق عليه.

وكشفت التحريات التي باشرتها العناصر الأمنية على خلفية الشكاية المقدمة من طرف المصحة، على أن الكمامات تم صنعها بمصنع سري بمدينة الدار البيضاء وتفتقد للمعايير الصحية الخاصة بالمصحات الطبية.

هذا وتم توقيف جميع المعنيين بالأمر باستثناء ”ناصر ز“ نجل النقيب السابق والمحامي الحالي والمنسق الوطني للحزب المغرب الحر ”محمد زيان“ الذي يجهل لحدود الساعة وجهته ومكان اختفائه .

هذا واتصلت جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية بالمحامي محمد زيان عارضة عليه المعلومات أعلاه، من أجل تأكيدها أو نفيها، غير أنه رفض ذلك طالباً منا الكشف عن مصدر المعلومة وهو الأمر الذي رفضناه بدورنا بحكم أعراف المهنة وما يؤطره القانون في هذا الخصوص بالذات، ليعقب بأنه بدوره يرفض تأكيد أو نفي الخبر.

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