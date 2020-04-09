السلطات تمنع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط وتتوعد المخالفين بالزجر

منذ ساعتين
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هبة بريس – الرباط

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه تقرر منع المحلات التجارية من بيع الكمامات الواقية بالتقسيط .

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنه في إطار التدابير المتخذة لتزويد الأسواق بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس “كورونا” المستجد، قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات الإنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية في علب تضم 10 وحدات.

وأضافت الوزارة بأنه سوف تُتخذ التدابير القانونية الزجرية اللازمة في حق كل من يخالف هذا الإجراء.

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‫2 تعليقات

  1. l’épicier reçoit un seul paquet de 50 et l’état lui demande de ne pas le vendre en détail.cela veut dire qu’il doit le vendre à un seul habitant du quartier et les autres habitants ………

  2. راه الكمامات مفقودين في الاسواق لاتوجد لا عند الصيدليات ولا عند التجار ولا في الاسواق الممتازة.

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