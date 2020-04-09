دبي: ” يوتوبرز مغربي كايعري بنات بلادو فلايفات ويشوه سمعة المغربيات “

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – الرباط

اثارت أشرطة فيديو تم بثها على موقع “انستغرام” عبر تقنية “اللايف” بحسابات لمغاربة مقيمين بامارة دبي، موجة من الاستنكار والشجب، نظرا لحمولتها المسيئة للمغربيات بصفة عامة، والمشاهد الخليعة التي تظمنتها علما أن عددا كبيرا من المتابعين لتلك الحسابات من “الأطفال” والمراهقين.

أصحاب تلك الحسابات ومن بينهم” يوتوبرز” مقيم بدولة الامارات، عمد غير مامرة الى استقطاب مغربيات عبر تقنية البث المباشر، متقمصا دور المروض “للمؤخرات” ومستمتعا بغزواته التي ترفع عدد المشاهدات على حساب سمعة “بنات بلادو”، بل الاكثر من ذلك انه لايتوانى في التفاعل مع “نزوات” متابعيه الذين يطالبونه بتغيير وضعية ما أو الرفع من منسوب الاغراء ، ضاربا بعرض الحائط شيئا اسمه ” كرامة بنات بلادو”.

ولأن تبرير “الفعل القبيح سلوك مشين في حد ذاته”، فان ماأظهرته تلك التسجيلات التي أصبحت عنوانا للخليعة والعهر بمواقع التواصل الاجتماعي، لإجابة صريحة عن الغاية والمقصد من ورائها، وهو مايفرض تحريكا للدعوة العمومية في حق من يسيء لسمعة المغربيات.

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تعليق واحد

  1. اين تلك الجمعيات التي تدافع عن المغاربة . يجب ان ترفع عليه دعوة ويتم القبض عليه وتسليمه للمغرب

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