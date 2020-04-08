مجتمعمستجدات فيروس كورونا

يهم المقاولات المتوقفة بسبب كورونا .. الCNSS تمكنكم من تأجيل أداء الاشتراكات

منذ 20 دقيقة
0

هبة بريس

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على المقاولات المتأثرة بالأزمة الناجمة عن جائحة (كوفيد 19)، الراغبة في الاستفادة من تأجيل أداء الاشتراكات، تقديم طلباتها قبل العاشر من الشهر الموالي للشهر المستحق.

وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أنه على “المقاولات المتأثرة بالأزمة الناجمة عن جائحة (كوفيد 19)، الراغبة في الاستفادة من الإجراء الذي اتخذته لجنة اليقظة الاقتصادية، المتعلق بتأجيل أداء الاشتراكات عن الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى 30 يونيو 2020، دون احتساب غرامات التأخير، تقديم طلب الاستفادة من هذا التأجيل قبل كل تاريخ استحقاق، أي قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر المستحق، وذلك طيلة فترة الأزمة”.

وأضاف أنه “للقيام بذلك، يجب على المقاولات المعنية صياغة طلبها لتأجيل أداء الاشتراكات على البوابة covid19.cnss.ma، عن طريق النقر على خانة “التصريح بالشرف”، الذي تشهد من خلاله على وضعيتها المالية الصعبة الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورنا المستجد”.

وبالنسبة للمقاولات المؤهلة للاستفادة، يشير البلاغ إلى أنه “سيتم منح الإعفاء من غرامات التأخير تلقائيا، بمجرد أداء جميع الاشتراكات قبل الأجل النهائي المحدد في ثمانية (8) أشهر بعد تاريخ إعلان انتهاء الأزمة”.

مقالات ذات صلة

Photo of بالمجان .. إنتاج وتوزيع 4 ملايين كمامة على ساكنة جهة طنجة تطوان الحسيمة

بالمجان .. إنتاج وتوزيع 4 ملايين كمامة على ساكنة…

منذ دقيقتين
Photo of وكالة لتحويل الأموال تنفي اقتطاع 100 درهم من إعانات أصحاب “الرميد”

وكالة لتحويل الأموال تنفي اقتطاع 100 درهم من إعانات…

منذ 11 دقيقة
Photo of المصالح القنصلية المغربية تتكلف بإيواء العالقين في برشلونة و تقتني لهم الحاجيات الضرورية

المصالح القنصلية المغربية تتكلف بإيواء العالقين في برشلونة و…

منذ 32 دقيقة
Photo of آسفي .. سلطات “جمعة اسحيم” تفعل الصرامة في تطبيق حالة الطوارئ الصحية

آسفي .. سلطات “جمعة اسحيم” تفعل الصرامة في تطبيق…

منذ 40 دقيقة
Photo of سويسرا .. تسجيل 547 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سويسرا .. تسجيل 547 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 49 دقيقة
Photo of يهم التلاميذ .. إطلاق رقم أخضر متعلق باستعمال منصات التعليم عن بعد

يهم التلاميذ .. إطلاق رقم أخضر متعلق باستعمال منصات…

منذ ساعة واحدة
Photo of أزمة كورونا .. المغرب يلجأ إلى خط الوقاية والسيولة ويسحب حوالي 3 ملايير دولار

أزمة كورونا .. المغرب يلجأ إلى خط الوقاية والسيولة…

منذ ساعتين
Photo of وزارة الصحة تطمئن مرضى القلب: دواء “سانتروم 4 ملغ” متوفر بكميات وافرة

وزارة الصحة تطمئن مرضى القلب: دواء “سانتروم 4 ملغ”…

منذ ساعتين
Photo of أزمة كورونا : مستجدات الحالة الوبائية بجهة سوس ماسة

أزمة كورونا : مستجدات الحالة الوبائية بجهة سوس ماسة

منذ ساعتين
Photo of عزيزي المواطن .. “ورقة التنقل” و”الكمامة الواقية” ليستا مبررا لخرق الحجر الصحي

عزيزي المواطن .. “ورقة التنقل” و”الكمامة الواقية” ليستا مبررا…

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق