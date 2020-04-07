العلمي : شركة لصناعة الطيران ستنتج 500جهاز تنفس اسبوعي وممكن ان نصدره مستقبلا

هبة بريس ـ الرباط

تزامنا وجائحة كورونا وجهت شركة لصناعة الطيران أنشطتها ، من أجل المساهمة في إنتاج أجهزة تنفس اصطناعية محلية الصنع موجهة للمصابين بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ).

وثمن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ، مولاي حفيظ العلمي هذا التصنيع المغربي حيث قال في تصريح صحفي عقب زيارة قام بها، امس الثلاثاء ، للوحدة الصناعية التابعة للشركة ” إن المهندسين بهذه الوحدة المخصصة لأنشطة صناعة الطيران، معبأون لصناعة هذه الأجهزة ، مشيرا إلى أنه تم إنشاء كل المنظومة الصناعية “بشكل سريع ” من أجل تصنيع هذا الجهاز التنفسي المحلي الصنع ”

واضاف ” إن الأمر يتعلق بالنسخة الثانية التي تسمح، بالإضافة إلى توفير التهوية ، بالحصول على أجهزة استشعار وإرسال الأكسجين بطريقة أكثر تقنية “، مشيدا في الوقت ذاته بمساهمة جميع المتدخلين، كل في مجاله، من أجل إنتاج أول 500 من أجهزة تنفس اصطناعية اسبوعيا .

وأضاف ” لقد قررنا أيضا، بمعية المهندسين ، الانتقال إلى مرحلة ثالثة من عملية التصنيع ، على الرغم من عدم الحاجة لذلك في الوقت الراهن ويمكن ان نصدر هذا الجهاز مستقبلا “