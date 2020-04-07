العلمي : لا لشراء الكمامات وتكديسها في المنازل.. سوف نغرق السوق بها

هبة بريس ـ الرباط

في مرور تلفزي على القناة الاولى مساء اليوم الثلاثاء كشف مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ان السوق المغربي سيعرف وفرة كبيرة فيما يخص ” الكمامات الواقية ” مشيرا ان انتاج ” الكمامات ” سيصل لاكثر من 5 ملايين كمامة يوميا.

وخلال نفس اللقاء دعا حفيظ العلمي المغاربة الى عدم تكديس ” الكمامات ” بالبيوت ” على عتبار انها ستكون موجودة بوفرة بمختلف نقاط البيع على صعيد المملكة، لافتا إلى أن هذه الكمامات متوفرة في 66 ألف نقطة بيع “البقالة” مشددا في نفس الان على أن المخزون سيكون كافيا

وقال ذات المسؤول “على المغاربة أن يكونوا مطمئين وألا يعيدوا ما وقع في التموين حين تسبب الهلع في توافد الناس على الأسواق، فالكمامات لا يوجد فيها أي مشكل ولا داعي لشراء كميات كبيرة منها وتركها في المنازل، اشتروا الكمامات التي ستستعملونها فقط لأنها ستبقى موجودة في نقط البيع”.

يذكر أن السلطات العامة قررت وضع أقنعة واقية، ابتداء من يومه الثلاثاء، لجميع الأشخاص المصرح لهم بالانتقال خارج محل إقامتهم في الحالات الاستثنائية التي تم تحديدها سابقًا.

ولضمان توفر هذه الأقنعة بكميات كافية، وكجزء من تطبيق التعليمات الملكية، قامت السلطات بتعبئة مجموعة من الشركات المصنعة الوطنية لتزويد السوق الوطنية بهذه الأقنعة الواقية، أما سعر بيعها تم تحديده في 80 سنتيماً للوحدة بدعم من الصندوق الخاص لإدارة جائحة كوفيد 19.