Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit M. Saaid Amzazi et le charge des fonctions de porte-parole du gouvernement et M. Othman El Firdaouss qu'Il nomme ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, en présence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani. 07042020 - Casablanca
مجتمع

الملك محمد السادس يظهر بـ”الكمامة الطبية”

منذ 9 ساعات
3

هبة بريس ـ الرباط

ظهر الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، بالكمامة، وذلك خلال استقباله بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من السعيد أمزازي وعثمان الفردوس، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

و التزم الحاضرون رفقة ملك البلاد، بوضع “الكمامات الطبية”، تزامنا مع قرار إجبارية وضعها لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل ابتداء من يومه الثلاثاء، للمساهمة في الحد من تفشي “جائحة كورونا”.

الى ذلك افاد بلاغ للديوان الملكي،أن الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، كلا من السعيد أمزازي وعثمان الفردوس، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأوضح البلاغ إلى أن الملك قام بتكليف السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمهام الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأكد المصدر ذاته أن الملك قام أيضا، وطبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، بتعيين عثمان الفردوس وزيرا للثقافة والشباب والرياضة.

مقالات ذات صلة

Photo of سطات…شفاء ثاني حالة ضحية فيروس كورونا

سطات…شفاء ثاني حالة ضحية فيروس كورونا

منذ 6 ساعات
Photo of العلمي : لا لشراء الكمامات وتكديسها في المنازل.. سوف نغرق السوق بها

العلمي : لا لشراء الكمامات وتكديسها في المنازل.. سوف…

منذ 6 ساعات
Photo of العلمي : الكمامات التي تبيعها الصيدليات ليست نفسها التي ستباع ب80 سنتيم

العلمي : الكمامات التي تبيعها الصيدليات ليست نفسها التي…

منذ 7 ساعات
Photo of العلمي : المغرب يُنتج 3مليون كمامة يوميا وسيصل لـ 5 مليون الثلاثاء القادم

العلمي : المغرب يُنتج 3مليون كمامة يوميا وسيصل لـ…

منذ 7 ساعات
Photo of السلطات الاقليمية لطرفاية تشرف على أكبر عملية توزيع ” القفة” على الفئات الهشة

السلطات الاقليمية لطرفاية تشرف على أكبر عملية توزيع ”…

منذ 9 ساعات
Photo of جرسيف.. الدرك “مُستنفر” ويضبط أشخاص قادمين من مدن مجاورة على الأرجل

جرسيف.. الدرك “مُستنفر” ويضبط أشخاص قادمين من مدن مجاورة…

منذ 9 ساعات
Photo of الوزير اعمارة يعلن شفاءه من كورونا ويطمئن المغاربة

الوزير اعمارة يعلن شفاءه من كورونا ويطمئن المغاربة

منذ 10 ساعات
Photo of اليوبي: 50% من المصابين بكورونا لم تكن تظهر عليهم أعراض المرض

اليوبي: 50% من المصابين بكورونا لم تكن تظهر عليهم…

منذ 11 ساعة
Photo of المنتدى الإقليمي الإفريقي للتنمية المستدامة يدعو إلى شراكات أقوى في ضوء ” كورونا “

المنتدى الإقليمي الإفريقي للتنمية المستدامة يدعو إلى شراكات أقوى…

منذ 11 ساعة
Photo of عاجل : تسجيل 64 حالة إصابة جديدة بكورونا بالمغرب.. الحصيلة: 1184حالة

عاجل : تسجيل 64 حالة إصابة جديدة بكورونا بالمغرب..…

منذ 12 ساعة

‫3 تعليقات

  1. برافو عليه وألف برافو أوليس القدوة والمرجع في متبتات البلد ؟
    الله يعطيه الصحة ويزيد من مقامه ويحفظه 🤲

  2. حفظ الله المملكة المغربية الشريفة و خرج بها من هذه الأزمة إلى بر الأمان

  3. السلام عليكم.
    في نظري على الملك محمد السادس نصره الله ان يوجه خطابا للشعب المغربي يحثهم على الصبر وعلى الالتزام التام بالحجر الصحي , لان كلمته ستكون لها بالغ الاثر في النفوس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق