الملك محمد السادس يظهر بـ”الكمامة الطبية”

هبة بريس ـ الرباط

ظهر الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، بالكمامة، وذلك خلال استقباله بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من السعيد أمزازي وعثمان الفردوس، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

و التزم الحاضرون رفقة ملك البلاد، بوضع “الكمامات الطبية”، تزامنا مع قرار إجبارية وضعها لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل ابتداء من يومه الثلاثاء، للمساهمة في الحد من تفشي “جائحة كورونا”.

الى ذلك افاد بلاغ للديوان الملكي،أن الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، كلا من السعيد أمزازي وعثمان الفردوس، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأوضح البلاغ إلى أن الملك قام بتكليف السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمهام الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأكد المصدر ذاته أن الملك قام أيضا، وطبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، بتعيين عثمان الفردوس وزيرا للثقافة والشباب والرياضة.