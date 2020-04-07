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“نبيع كمامات طبية بجودة عالية”.. صيادلة يبررون الأثمنة المرتفعة لديهم مقارنة بالثمن المرجعي

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – الدار البيضاء

تفاجأ عدد من المواطنين صبيحة اليوم بكون أثمنة بيع الكمامات بالصيدليات مرتفع بشكل كبير مقارنة بالثمن المرجعي الأقصى الذي حددته الحكومة سلفا في مرسوم لها ، و كذا بالثمن الذي تم الترويج له إعلاميا على أنه لا يتعدى ثمانون سنتيما للكمامة الواحدة.

و حسب عدد من المواطنين ، فقد فضلوا الذهاب للصيدليات قصد اقتناء الكمامات بعد قرار فرض ارتدائها بشكل رسمي لتفادي التعرض للعقوبات و الغرامات الموازية ، غير أنهم فوجئوا بأن أسعار بيعها للعموم تقارب تسع دراهم عكس ما شمله مرسوم الحكومة الذي سبق و حدد الثمن الأقصى لبيعها في بلادنا.

و في هذا الصدد، عزا عدد من الصيادلة ارتفاع سعر بيع الكمامات بالصيدليات لعامل الجودة ، حيث أكدوا أن المواطنين وقعوا ضحية لبس و سوء فهم لأنواع الكمامات التي تم تحديد ثمن بيعها ، و هي الكمامات العادية ، بينما الصيدليات تبيع الكمامات الطبية عالية الجودة.

و أكد بعض الصيادلة في تبريرهم للثمن المرتفع الخاص ببيع الكمامات لديهم بأن الأخيرة هي كمامات طبية سعرها مرتفع في السوق دوليا، كما أنها نادرة ولا يمكن تغطية حاجيات المغرب منها، مضيفين أن هذه الكمامات تتميز بمعايير معينة وهو ما يجعل سعرها مرتفعا مقارنة مع الكمامات العادية.

و أوضح الصيادلة أنه توجد ثلاثة أنواع من الكمامات، الأول يصل سعر الواحدة منها إلى ستين درهما، وهي موجهة إلى مهنيي الصحة في المستشفيات، و النوع الثاني تباع في الصيدليات بتسعة دراهم للواحدة، وتدخل ضمن خانة المستلزمات الطبية، و الثالثة هي التي تباع في المراكز والمحلات التجارية.

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‫4 تعليقات

  1. الكمامات في الصين كانو اوزعوهم الكمامات بالمجان علئ الناس لحفاض علئ الصحة ويجيب حملها السليم والمريض لعد م الانتشار هد الفيروس ومع الاسف العثماني كان فال لا فائيدة من حمل الكمامات والان اتباعو في السوق السوداء باثمنة مرتفعة وهد هو الموقع Así De Fácil TV لصناعة الكمامات في البيت والمعقم بارخص الثمن وارجو من الناس ان تساعد الاخرين والناس الفقراء لكي يحصل عليها الجميع وشكرا .

  2. ألم يقل الصيادلة انهم سيبيعون الكمامات بدون هامش ربح ام ان الأمر مجرد فقاعة اعلامية ؟؟ على العموم زمن ( اله يجعل الغفلة بين البائع و الشاري) و زمن الإستغلال و تحية للتجار الذين يخففون على المواطنين شيئا من وطأة هذا الوباء و تبعاته

  3. يجب نشراسماء الصيدليات بين جميع المواطنين والتبليغ الفوري عنهم لدى السلطات النزيهة.

  4. On aimerai bien savoir qui approvisionne les pharmacie en masques pour comprendre l’origine de ce prix , si c’est l’etat alors y a un problème

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