“نبيع كمامات طبية بجودة عالية”.. صيادلة يبررون الأثمنة المرتفعة لديهم مقارنة بالثمن المرجعي

هبة بريس – الدار البيضاء

تفاجأ عدد من المواطنين صبيحة اليوم بكون أثمنة بيع الكمامات بالصيدليات مرتفع بشكل كبير مقارنة بالثمن المرجعي الأقصى الذي حددته الحكومة سلفا في مرسوم لها ، و كذا بالثمن الذي تم الترويج له إعلاميا على أنه لا يتعدى ثمانون سنتيما للكمامة الواحدة.

و حسب عدد من المواطنين ، فقد فضلوا الذهاب للصيدليات قصد اقتناء الكمامات بعد قرار فرض ارتدائها بشكل رسمي لتفادي التعرض للعقوبات و الغرامات الموازية ، غير أنهم فوجئوا بأن أسعار بيعها للعموم تقارب تسع دراهم عكس ما شمله مرسوم الحكومة الذي سبق و حدد الثمن الأقصى لبيعها في بلادنا.

و في هذا الصدد، عزا عدد من الصيادلة ارتفاع سعر بيع الكمامات بالصيدليات لعامل الجودة ، حيث أكدوا أن المواطنين وقعوا ضحية لبس و سوء فهم لأنواع الكمامات التي تم تحديد ثمن بيعها ، و هي الكمامات العادية ، بينما الصيدليات تبيع الكمامات الطبية عالية الجودة.

و أكد بعض الصيادلة في تبريرهم للثمن المرتفع الخاص ببيع الكمامات لديهم بأن الأخيرة هي كمامات طبية سعرها مرتفع في السوق دوليا، كما أنها نادرة ولا يمكن تغطية حاجيات المغرب منها، مضيفين أن هذه الكمامات تتميز بمعايير معينة وهو ما يجعل سعرها مرتفعا مقارنة مع الكمامات العادية.

و أوضح الصيادلة أنه توجد ثلاثة أنواع من الكمامات، الأول يصل سعر الواحدة منها إلى ستين درهما، وهي موجهة إلى مهنيي الصحة في المستشفيات، و النوع الثاني تباع في الصيدليات بتسعة دراهم للواحدة، وتدخل ضمن خانة المستلزمات الطبية، و الثالثة هي التي تباع في المراكز والمحلات التجارية.