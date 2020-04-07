بيت الصحافة يدعم مستشفيات طنجة بمعدات لوجستيكية ووجبات غذاء

هبة بريس – مكتب طنجة

أعلنت مؤسسة بيت الصحافة بطنجة ، عن تخصيصها دعمل لفائدة قطاع الصحة العمومية بطنجة عبلرة عن وسائل لوجستيكية وتقنية ، كعربون تقدير واحترام للعاملين بالقطاع الصحي في ظرفية استثنائية تتطلب تظافر جهود الكل.

وذكرت مؤسسة بيت الصحافة في بلاغ لها بمناسبة تخليد الذكرة السادسة لافتتاح البيت من طرف الملك محمد السادس سنة 2014 ، عن قيامها ” انخراطها في برنامج خاص يهم دعم قطاع الصحة العمومية بطنجة، بعدما ارتأى المكتب التنفيذي الاحتفاء بالعاملين بهذا المرفق المتواجدين عند الصفوف الأمامية للتصدي لهذا الوباء، كعربون تقدير واحترام على تضحياتهم الجليلة في مواجهة هذه الأزمة الصحية.”

واضاف البلاغ أن :” وهكذا وبعد مشاورات مع المسؤولين عن إدارة مستشفيات المدينة حول بعض الاحتياجات، التي يمكن توفيرها في إطار مساهمة بيت الصحافة بشكل مباشر في دعم المرافق المعنية باستقبال المصابين، تم بحول الله تجهيز جميع الغرف المخصصة لهذا الغرض بمستشفى القرطبي، بأجهزة التلفاز وكاميرات المراقبة، وكذا وسائل التواصل مع المرضى، من هواتف محمولة وشبكة الانترنيت، قصد التخفيف عنهم في محنتهم. كما تم تمكين مستشفى محمد السادس من بعض احتياجاته بتنسيق مع الإدارة، بعد وضع مجموعة من المعدات رهن إشارة العاملين به. وبالنسبة لمستشفى طوفار، فقد تم تزويده بشحنة من مواد التعقيم والنظافة وأجهزة الويفي لإيصال الأنترنيت لغرف المرضى.”

وأردف البلاغ :” وبخصوص مستشفى محمد الخامس فقد تكلف بيت الصحافة بتقديم وجبة عشاء للعاملين في الحراسة الليلية من حراس ومنظفين وأعوان بداية من فاتح أبريل الجاري.”

ونوه بيت الصحافة ب” التعليمات الملكية السامية المواكبة لمختلف تدابير حماية السلامة الصحية والأوضاع الاجتماعية للمواطنين، يشيد بكل المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية وباقي الجهات المعنية بتتبع هذه المرحلة الحرجة، وينوه بكافة المبادرات الجمعوية الهادفة إلى توعية المواطنين وتكريس قيم التضامن والتآزر، كما يعتز بالدور المهم الذي يقوم به نساء ورجال الصحافة والإعلام بكل مهنية ومسؤولية.”