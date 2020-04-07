Moroccan health workers are pictured at Casablanca Mohammed V International Airport on March 3, 2020 during measures against the coronavirus COVID-19. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
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المغرب ..تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة: 1141 حالة

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – اارباط

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في المغرب، مؤكدة تسجيل 21 إصابة جديدة.

وجاء على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، أن حصيلة الإصابات المؤكدة ارتفعت الى 1141 إصابة.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية، بكل وطنية ومسؤولية.

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