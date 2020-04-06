وجدة..شركة موبيليس تضع حافلاتها تحت تصرف الأطقم الطبية لمواجهة كورونا

هبة بريس- وجدة

انخرطت شركة موبيليس المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بمدينة وجدة بشكل كامل في عملية التضامن الوطني تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي دعا من خلالها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى التعبئة الشاملة لمواجهة جائحة كورونا وآثارها الاجتماعية والخدماتية ؛ حيث وضعت حافلاتها تحت تصرف وإشارة الاطقم الطبية والعاملين بمستشفيات العاصمة الشرقية وجدة.

وقالت مصادر مطلعة أن الشركة تقدم هذه الخدمات بشكل مجاني مساهمة منها في تعزيز روح التكافل الاجتماعي ودعم الجهود الوطنية في مكافحة فيروس كورونا إدراكا منها لصعوبة نقل موظفي واطباء المستشفيات خلال هذه الازمة .

وأوضحت ذات المصادر أنه تسهيلا لعملية آداء هذه الخدمات ؛ فإنه يرجى من الاطقم الطبية العاملة ربط الاتصال بالهاتف الاخضر المجاني 0700181617 للحصول على مزيد من المعلومات حول المسارات المختلفة التي تم إعدادها في ظل هذه الازمة.