وجدة.. جامعة محمد الأول تساهم في إنتاج كمامات مجانا للمؤسسات الصحية

هبة بريس : أحمد المساعد

في بادرة إنسانية، بالضبط المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة وتحت الإشراف الفعلي لرئيس الجامعة ياسين زغلول من خلال توفير جميع الامكانيات عبر اقتناء آليات للاشتغال، في دعم للوقاية من الوباء، وبمبادرة الباحثين العلميين المساهمين في هذه الظرفية الصعبة من خلال إنتاج كميات من الكمامات.

وبالخصوص المبادرة، صرح ياسين زغلول رئيس الجامعة لموقع هبة بريس، بمساهمته بتزويد الفريق بالمعدات اللازمة و الأليات الضرورية و طابعة فريدة من نوعها ثلاثية الأبعاد، تشجيعا للابتكار و التجويد، من أجل صنع وإنتاج كمامات ووضعها رهن إشارة المؤسسات الصحية والصيادلة بشكل مجاني، كما أضاف كذلك، بأنها جاءت في سياق دعم البحث العلمي والتخفيف من الطلب المتزايد عليها لمواجهة وباء كورونا-كوفيد 19.

كما اكد جمال يوسفي منسق فريق الاساتذة الباحثين بجامعة محمد الاول بوجدة التي تضم كل من قاسمي جمال وإدريسي إدريس ، ان عملية الانتاج تمر بشكل متسارع نتيجة دعم رئيس الجامعة بتوفير الامكانيات المادية، حيث تمكنا من صنع 200 وحدة بشكل يومي ووضعها رهن إشارة المؤسسات الصحية على صعيد جهة الشرق، حيث أرسلنا كميات للمركز الاستشفائي محمد السادس بالمدينة، كما سنوزع عددا منها بالمستشفى الجهوي الفارابي مجانا، مساهمة منا كأساتذة باحثين في دعم المبادرات و أداء الواجب الوطني في ظل الظرفية العصيبة في مواجهة الوباء.

بادرة جميلة من طرف رئاسة الجامعة والاساتذة الباحثين، بحس العطاء و المواطنة و الابتكار.