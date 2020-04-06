نقابة تُكذب وزارة الصحة :”الطبيبة أصيبت بالعدوى نتيجة ملاقاتها المتكررة لطبيبة أخرى مصابة “

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس – الرباط

عقبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، على البلاغ الصحفي لوزارة الصحة الذي أصدرته يوم أمس بخصوص والذي أرجع سبب وفاة الطبيبة شهيدة الواجب المهني، إلى مخالطة أحد المصابين، وليس إصابة أثناء مزاولة المهنة.

ووصفت النقابة في ردها الذي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، البلاغ الصحفي لوزارة الصحة بالمجانب للصواب، خصوصاً في هاته الظرفية العسيرة التي تعيشها بلادنا، والضغط الرهيب المتزايد على الأطباء و عموم مهنيي الصحة، حيث تفاجئنا“.

وأوضحت النقابة على أن الأحداث أكدت على أن الطبيبة قد أصيبت بالعدوى نتيجة ملاقاتها المتكررة لطبيبة أخرى مصابة بالمرض، في إطار اللقاءات والاجتماعات التكوينية المتكررة، في إطار مهني صرف، والتي كانت تجري للتهييء لمواجهة تفشي كوفيد 19 بمستشفى الحي المحمدي، باشراف الدكتورة الشهيدة، في إطار لجنة محاربة تفشي الأمراض الجرثومية أيام 13 و 16 و 20 مارس وجولات التكوين في طريقة اللباس ونزعه، كل يوم من 17 الى 20 مارس 2020.

وأضافت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أنها تقدر بأن وزارة الصحة ببلاغها ليوم الأحد 5 أبريل 2020 ، و في مرحلة خطيرة، أساءت التقدير، و يجب تصحيح الوضعية باعتذار رسمي، حمايةً لذوي حقوق شهيدة الواجب المهني، وكذا حماية للوضعية النفسية لمهنيي الصحة، والذين كان للبلاغ الأخير ضرر نفسي و معنوي عليهم.

واسترسلت النقابة بتأكيدها على استمرارها بدعوة كل الأطر الطبية و الصيدلانية للتجند يداً واحدة، لمحارب هذا الداء الفتاك، وتعتبر أن الوقت غير مناسب لنكران الجميل، قائلة في بلاغها :” وما علينا إلا أن نشحد الهمم، ونتجنب التشكيك وتثبيط العزائم. ونؤكد مرةً أٌخرى، تجنّد أطرنا الطبية الكامل، إلى جانب كل الأطر الصحية والأمنية، في الدفاع عن مواطنينا، من خلال محاربة تفشي داء كرونا19 المستجد، من باب الواجب الوطني، ودون أي مزايدات“.

ودعت النقابة وزارة الصحة إلى اعتماد الحكمة والتريث، مجددة طلبها، بتوفير جميع معدات الوقاية للمهنيين، باختلاف مواقعهم، حماية لهم و للمرضى، من انتشار العدوى.

هذا وكانت وزارة الصحة قد أصدرت يوم أمس الأحد بلاغا صحافيا نفت من خلاله ما وصفته بالشائعات بخصوص وفاة طبيب ثالث بمدينة مراكش، مؤكدة وزارة الصحة نفيها هذه المزاعم وتؤكد أنه لم يتم تسجيل أي وفاة ثالثة في صفوف الأطر الصحية بجهة مراكش آسفي.

وأوضحت الوزارة في ذات البلاغ، أن سبب وفاة الطبيبين راجع لمخالطة أحد المصابين وليس إصابة أثناء مزاولة مهامهم المهنية.

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تعليق واحد

  1. التسجيل الصوتي للطبيبة أكدت أن العدوى انتقلت إليها من جارتها .استغرب من تصريح النقابة !

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